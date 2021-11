Cs acusa al PSIB de "vender unos Presupuestos del Consell sociales" cuando "en realidad ahogan a impuestos"

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha asegurado este lunes que el PSIB quiere "vender unos presupuestos supuestamente sociales, cuando en realidad lo que hacen es ahogar a impuestos a todos los mallorquines".

Así lo ha expresado Camiña en el pleno sobre Presupuestos 2022 de la institución insular, durante su defensa a la enmienda a la totalidad a las cuentas para el próximo año.

Camiña ha subrayado que los presupuestos "están basados en unas previsiones de ingresos tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado que no cuadran, algo que han advertido varios organismos económicos nacionales e internacionales, por lo que son irreales". "¿Qué pasará si no llega al Consell el dinero esperado porque las previsiones no eran correctas, de dónde recortarán?", ha preguntado Camiña.

A su juicio, estos Presupuestos "no incluyen tampoco las medidas necesarias para atraer inversiones, ni para permitir que la economía fluya, que es lo que hará que los puestos de trabajo se salven e incluso se generen más y, consecuentemente, que las personas puedan llegar a fin de mes".

En cuanto al ámbito social, Camiña ha invitado al Pacte a "hacer una encuesta pública, con la millonada que quieren gastarse en publicidad y comunicación, para preguntar a los mallorquines si están de acuerdo con lo servicios sociales que ofrece el IMAS". "No lo van a hacer porque saben la respuesta", ha apuntado.

Según la portavoz de Cs, el IMAS va a ser gestionado por una persona "que tiene la ética en números rojos y que ya debería estar destituida". "Los que, junto a ella, cometieron una fechoría ya han sido cesados, pero ese es un detalle que al equipo de gobierno del Consell no le importa, como tampoco le importan los conceptos de ética, estética, código de buena conducta o confianza en los sectores públicos", ha apuntado.

Finalmente, Camiña ha remarcado que "el Pacte presenta año tras año unos presupuestos que no cuadran, triunfalistas, irreales y que van a suponer que de la crisis pasemos a la depresión económica". "Por todo ello, porque estos Presupuestos no nos sirven para afrontar la pospandemia ni están basados en cifras reales, solo podemos decirles no", ha concluido.