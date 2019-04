Cs Baleares promete que autónomos que tengan hijos no paguen cuotas durante dos años

Publicado 13/04/2019 14:07:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número dos al Congreso de los Diputados por Cs Baleares, Fernando Navarro, ha explicado las medidas de la formación para autónomos y emprendedores y, entre otras cosas, se ha comprometido a que los "autónomos que sean padres o madres no paguen cuotas durante los siguientes dos años".

"En España hay tres millones de autónomos y su situación no es fácil, se enfrentan a cuotas altas, a muchísima burocracia y a una escasa flexibilidad. En general, cuentan con pocos derechos", ha considerado Navarro, quien ha manifestado que "un país que no protege a sus autónomos y a sus emprendedores es un país que no tiene futuro".

Asimismo, el número 2 de la formación naranja al Congreso ha asegurado que, si Cs gobierna tras los comicios generales del 28 de abril, los autónomos que ingresen por debajo del salario mínimo interprofesional "no van a pagar cuota". Además, ha insistido en que "los autónomos "dejarán de adelantar el IVA en aquellas facturas que no hayan cobrado aún".

Junto a Navarro, el candidato el candidato de Cs al Parlament, Marc Pérez-Ribas, y a la candidata al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, también han visitado el mercado de Pere Garau.