Cs censura que el Consell de Mallorca nombre un director del Teatro Principal sin convocar un concurso público

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha criticado que la institución haya nombrado como director del Teatro Principal a Josep Ramón Cerdà sin pasar por un concurso público.

Según ha informado el partido en un comunicado, no "ponen en duda la valía" del nuevo director, pero apuntan que "este jueves se ha presentado con diez líneas y sin tener preparado un proyecto de dirección para el Teatro Principal", ha lamentado Camiña.

"Han nombrado deprisa y corriendo a una persona que nos ha dicho que en los próximos meses ya redactará un proyecto de dirección, mientras que si se hubiese convocado el concurso público hubiésemos visto el proyecto de más candidatos", ha señalado Camiña, quien ha manifestado que "este nombramiento tiene una línea muy politizada".

Asimismo, la portavoz de Cs en el Consell ha cuestionado las palabras del Pacte sobre el buen funcionamiento del teatro. "Nos sorprende que el Pacte saque pecho del trabajo realizado la última legislatura y no se renueve al que era el director hasta ahora", ha declarado, ante los micrófonos de IB3TV.

En este sentido, Camiña ha explicado que ha realizado dos preguntas que el nuevo director "no ha sabido responder o bien no ha respondido de forma satisfactoria". "Le hemos preguntado por el porcentaje de producción propia y porcentaje de producción nacional e internacional, pero no lo sabía", ha comentado la consellera.

"También les hemos comentado que desde 2013 existe la Ley de Transparencia y ellos no han hecho nada para mejorar la transparencia en la gestión económica de la recaudación de la taquilla", ha explicado Camiña.

Asimismo, el nuevo director se ha negado a realizar encuestas a los mallorquines para conocer sus preferencias sobre espectáculos para el Teatro Principal.