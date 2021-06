Cs critica el "nacionalismo excluyente" en un debate en Cort sobre los indultos del 'procés'

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha criticado este viernes el "nacionalismo excluyente" en un debate en Cort sobre los indultos del 'procés' y ha acusado al alcalde de Palma, José Hila, de actuar como muleta.

Según ha señalado la formación en una de prensa, en el transcurso de un debate sobre el asunto en el Consistorio para instar al Gobierno del Estado a que no conceda los indultos, Pomar ha acusado al PSOE de "no tener palabras ni principios" después de "prometer en campaña que no habría indultos".

Para Pomar, el indulto significa "legitimar la ruptura de la convivencia en Cataluña".

"El PSOE nos vende a todos los españoles constitucionalistas por cuatro míseros votos en el Congreso de los Diputados", ha señalado Pomar.

"Si quieren realizar indultos, indulten las cuotas a los autónomos, los impuestos a las pymes y la factura de la luz a las familias", ha añadido.

Pomar ha animado a los cargos públicos socialistas a "pasarse por el forro" la disciplina de partido.