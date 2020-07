Cs critica que el PIAT "nace caducado" y "marcado por la turismofobia"

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha criticado este jueves que el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) aprobado por el Consell de Mallorca "nace caducado" y "marcado por la turismofobia".

Así se ha expresado la consellera en el pleno donde se ha aprobado de forma definitiva el plan, donde Cs ha votado en contra. "Nace obsoleto, sin consenso, falto de rigor e inspirado en las políticas turismofóbicas del Pacte", ha denunciado.

Durante su intervención en el pleno, la portavoz de Cs en el Consell ha asegurado que el PIAT "afirma que quiere reorientar el modelo turístico, y rebajar sustancialmente la estacionalidad", pero para hacerlo "se basa en datos de 2015 y 2016, con lo que nace caducado".

"Está claramente marcado por la turismofobia, cebándose especialmente con el alquiler vacacional, al que culpan de problemas que no le corresponden como los altos precios de la vivienda", ha añadido.

Para Camiña, el PIAT "se asemeja más a la puesta en escena del programa electoral de MÉS que a un reglamento institucional consensuado y elaborado con transparencia, tal y como debería ser".

"La utopía discriminatoria a la que aspira va en contra de los pequeños propietarios de la isla, que quieren mantener sus casas y los ingresos que necesitan para poder sobrevivir, y ustedes les dicen que no, que se apañen y que vivan de la paguita que tan generosamente les da Pablo Iglesias y pagamos todos", ha agregado.

Cs ha presentado un decálogo con sus argumentos para votar en contra del PIAT, entre ellos que "proteger no es igual que prohibir", que "carece de consenso pese a su trascendencia" o que "no recoge las lecciones aprendidas de la crisis generada por la COVID-19".

VOX DICE QUE EL PIAT "ASEDIA" AL TURISMO

Por su parte, Vox ha pedido que la aprobación del PIAT fuera retirada del orden del día al considerarlo "un error mayúsculo y un paso atrás en la recuperación económica y la creación de empleo", en palabras del portavoz adjunto del partido en el Consell de Mallorca, Toni Gili.

"Estamos a favor de un equilibrio territorial y del medio ambiente pero la realidad de este PIAT es que asedia un sector tan significativo y estratégico para Mallorca como el turismo", ha protestado Gili.

Además, VOX ha acusado al 'Pacte' de haber "ocultado el proyecto hasta el último minuto para que los partidos de la oposición no tuvieran tiempo de estudiarlo". "No han aceptado alegaciones, no nos ha dejado participar", ha denunciado Gili.