Cs exige al Consell de Menorca soluciones complementarias a las rutas OSP

PALMA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (en Menorca, Eugenio Ayuso, ha exigido este sábado al Consell que ofrezca "soluciones alternativas para paliar los numerosos problemas que sufren los usuarios de las rutas aéreas OSP Menorca-Palma y Menorca-Madrid".

En ese sentido, Ayuso ha señalado que "estas rutas, que son fundamentales para quienes vivimos en Menorca, sufren continuos problemas de cancelaciones y 'overbooking', lo que obliga a recolocar en otros vuelos a muchos pasajeros, que sufren por ello fuertes retrasos o la incomodidad de tener que hacer una escala no prevista".

"La oferta de vuelos entre Menorca y Madrid o Palma, especialmente los fines de semana, no cubre ni de lejos la demanda, y algo parecido pasa durante los puentes y periodos vacacionales, por lo que el Consell debe buscar soluciones a este problema", ha apuntado Ayuso, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Finalmente, el conseller de la formación liberal ha recordado la Obligación de Servicio Público (OSP) que consiste en garantizar "unos servicios de transporte que las empresas privadas no cubrirían por iniciativa propia, al no resultarles rentables, pero es necesario que los ciudadanos dispongan de ellas en condiciones razonables de precio, frecuencia y calidad, algo que en este momento no ocurre".