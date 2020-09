Cs expresa su "desconfianza" respecto a la gestión del Pacte del Consell en la crisis de la COVID-19

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha mostrado este jueves su "desconfianza" respecto a la gestión que el Pacte de la institución insular está haciendo en la crisis de la COVID-19.

En su discurso pronunciado en el marco del Debate de Política General del Consell, Camiña ha asegurado que el equipo de gobierno "no sabe qué Mallorca quiere".

"Aunque en su toma de posesión, Cladera aseguró que actuarían de forma homogénea, y escucharía a todos para dialogar y llegar a acuerdos con el objetivo de alcanzar 'la Mallorca que volem', hemos visto que dentro de su propio equipo 'la Mallorca que volem' no es igual para unos y para otros", ha subrayado.

La portavoz de Cs ha destacado las "dudas" de su formación sobre la "capacidad" del Pacte para "recuperar una economía absolutamente dependiente del turismo". "Mientras dedicaban esfuerzo y dinero a la promoción turística, aprobaban un Plan para regular los ámbitos turísticos claramente turismofóbico", ha criticado.

De acuerdo con Camiña, el equipo de gobierno "tampoco tiene una alternativa al decrecimiento turístico que desea, ni está trabajando para lograr la diversificación económica".

Asimismo, la portavoz ha expuesto "tres evidencias" de la "irresponsabilidad" de los partidos del Pacte a la hora de ejercer su labor. "Un conseller de Movilidad que no va a la inauguración de los proyectos que no le gustan, una presidenta que no reclama al Govern los 10 millones que debe al Consell por las 'bestretes', y un equipo de gobierno que se niega a investigar sus propias responsabilidades políticas en el caso de menores tutelados por el IMAS", ha señalado.

Respecto a esta última cuestión, Camiña ha explicado que desde Cs exigen respuestas a lo sucedido. "Tapan sus responsabilidades políticas con la desfachatez de intentar exculparse y echar las culpas a todos los demás, a la oposición, la Policía, la Guardia Civil y Delegación del Gobierno", ha lamentado.

Por otra parte, Camiña ha puesto en duda al equipo de gobierno "por todas las promesas electorales que no ha cumplido aún" y ha destacado la importancia de elaborar los Presupuestos de 2021 "que deberán aunar una reducción importante de ingresos con un aumento de las necesidades sociales de la isla".

"Igual que hemos hecho a nivel nacional, pedimos una tregua política y, dado que somos coherentes con nuestras ideas y convicciones, aceptamos la invitación hecha por la presidenta: consensuemos los presupuestos, ya les hemos dicho cuáles deben ser las prioridades", ha concluido.