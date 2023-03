Cs Ibiza critica el "nuevo fracaso" del conseller de Vivienda tras el rechazo en el Congreso a limitar los alquileres

IBIZA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

CS Ibiza y Formentera ha criticado el "nuevo fracaso" del conseller de Vivienda, Josep Marí, tras el rechazo en el Congreso de la iniciativa procedente del Parlament para limitar el precio del alquiler.

El coordinador de CS en las Pitiusas, Javier Torres, ha afirmado que ni el propio PSOE "confía en la política intervencionista de Vivienda de Francina Armengol y del ibicenco Marí".

Torres ha lamentado que, pese al problema de acceso a la vivienda que padece Baleares, el máximo responsable de esta materia "esté más pendiente de su campaña electoral para el Consell de Ibiza que de ejercer sus competencias como conseller balear".

"Una vez más, demuestra que solo piensa en las elecciones y no está impulsando absolutamente nada, ni pone iniciativas viables sobre la mesa en materia de vivienda. Ibiza no se merece un conseller irresponsable y, mucho menos, un candidato a la presidencia del Consell que no se preocupa de solucionar los problemas de la isla", han manifestado desde CS Ibiza y Formentera.

Sobre la tramitación de la proposición de ley, que viene remitida del Parlament para modificar la ley estatal de Arrendamientos Urbanos y que las comunidades puedan poner un tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas, CS ha recordado que ya mostró su rechazo al respecto.

"El PSOE en el Congreso de los Diputados ha votado en contra y eso demuestra que la presidenta Armengol y el PSIB están mintiendo a los ciudadanos de Baleares", ha señalado Torres, quien ha asegurado que en estos ocho años de gobierno de Armengol, la política de vivienda en Baleares ha sido un "auténtico despropósito".

En la misma línea se ha manifestado la portavoz nacional y balear, Patricia Guasp, quien ha recordado que "el tema de la vivienda es uno de los retos más importantes" que tienen los políticos ahora mismo en Baleares" y ha asegurado que son necesarias "políticas sensatas, moderadas y reales".