Cs: "El modelo de ciudad del Pacte es endeudar Palma para los próximos 20 años"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha asegurado este lunes que el "modelo de ciudad" del Pacte de Cort es "el de endeudar Palma para los próximos 20 años".

Así se ha pronunciado durante el debate del pleno extraordinario convocado por el equipo de gobierno para solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico para el año 2021 y poder aplazar una deuda de 7,28 millones de euros "a la que ha sido condenada el Ayuntamiento".

"Ustedes hablan de la gente, pero sólo se acuerdan de ella para subirles los impuestos, como han hecho este año", ha lamentado Pomar, quien ha asegurado que los palmesanos no necesitan una ciudad endeudada.

En este sentido, ha explicado que Cs votará "en contra de endeudar la ciudad" y ha opinado que el equipo de gobierno "no ha utilizado el principio de prudencia y compromete los presupuestos futuros con tal de gastar en sus acuerdos partidistas". "Quieren engañarnos, dejando en los cajones las facturas para que se las encuentre el siguiente", ha añadido.

REMANENTES

Por otro lado, la portavoz ha instado al alcalde, José Hila, a reclamar al Gobierno central que libere los remanentes de los municipios para poder afrontar la grave crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

"No olvidamos que el PSOE y Podemos de Palma estaban dispuestos a regalar los ahorros municipales a cambio de ser devueltos en 15 cómodos años", ha lamentado Pomar, quien ha asegurado que Cs ha defendido la dignidad de los ciudadanos "mientras las alcaldías socialistas tragaban ante la llamada a filas de Sánchez". "Estamos a favor de flexibilizar la regla de gasto, no a derogarla, y no pongan de excusa a la Ley Montoro, porque el PSOE está encantado con esta Ley, por eso no la deroga", ha manifestado.

Asimismo, ha criticado que el PSOE haya "intentado vender las bondades de un acuerdo malo para los municipios" y no hayan nombrado a autónomos, a empresas, ni a trabajadores. "Sólo les preocupa gastar en mantener sus acuerdos electorales", ha añadido.

Finalmente, ha acusado a Hila de "ser demasiado generoso con los suyos", por "perdonar a Armengol los fondos de Capitalidad, no reclamar el porcentaje del Impuesto de Turismo Sostenible para la Playa de Palma y ahora pretender ceder buena parte de los remanentes al Gobierno central".