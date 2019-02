Cs pide al Ayuntamiento de Calvià que combata la plaga de procesionaria

Publicado 25/02/2019 15:11:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Calvià ha presentado este lunes una proposición, a debatir en el próximo pleno, con la que pide al Ayuntamiento que proceda a eliminar las bolsas de orugas de procesionaria de la vía pública del municipio.

En un comunicado, el regidor de Cs Calvià, Carlos Tarancón, ha explicado que la procesionaria se ha convertido en "una de las principales quejas de los ciudadanos" de este municipio cuando llega el calor. "Son numerosas las protestas ante la ausencia de medidas por parte del Consistorio para erradicar esta plaga", ha dicho.

Así, Tarancón ha acusado al Consistorio de ir a "remolque" ya que "este mismo fin de semana hubo una plaga por todo el municipio y no se ve ninguna patrulla tomando algún tipo de acción para prevenir el problema".

"Basta con darse una vuelta por la carretera hacia Calvià, el paseo de Palmanova, Cala Vinyas, Son Caliu, la pinada de Son Ferrer o la pinada de Santa Ponça, para darse cuenta del problema", ha dicho antes de apuntar que hay "innumerables sitios públicos" en los que "se pueden presenciar filas de estas orugas sin que el Ayuntamiento tome medidas".

"Parece que al Consistorio no le dé la sensación de que la procesionaria es un problema, ya que la población de orugas no sólo no desaparece, sino que parece aumentar", ha declarado antes de pedir al equipo de gobierno que "implante bolsas de feromonas para combatir la plaga en todas las zonas donde se localice una bolsa de orugas, especialmente en aquellas que estén a punto de eclosionar".

Finalmente, el regidor ha instado al Ayuntamiento a buscar nuevos métodos de exterminio de la oruga de la procesionaria. "Está claro que hasta ahora los métodos han sido del todo insatisfactorios e insuficientes", ha concluido.