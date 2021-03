Cs solicita al Govern que reivindique "la igualdad de los ciudadanos de Baleares"

PALMA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha solicitado este lunes al Govern balear decisiones políticas "firmes y claras" y "buena gestión" frente a la crisis de la COVID-19, y que reivindique ante el Ejecutivo central "la igualdad de los ciudadanos de Baleares".

Tras el acto institucional con motivo del Día de Baleares, Guasp ha recordado que esta será una cuestión que se debatirá este martes en el Parlament, con la propuesta de interposición de un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al considerar que no contemplan el factor de insularidad.

Así, Guasp ha criticado que el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, no ha hecho referencia al tema de la financiación en su discurso institucional en la Cámara balear con motivo del Día de Baleares.

"No podemos seguir permitiendo que el Parlament sea el altavoz de los intereses partidistas, por eso queremos que mañana sea el altavoz de los intereses comunes de las Islas votando a favor de este recurso", ha señalado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA VACUNACIÓN

Sobre la iniciativa de Cs para crear una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación en Baleares, ha lamentado que este martes "parece que no saldrá adelante" en el pleno, ya que Unidas Podemos y MÉS per Mallorca previsiblemente no votarán a favor.

"No se puede contar con estos grupos en un momento tan importante para la ciudadanía", ha censurado, a la vez que ha añadido que estos partidos "han optado por cerrar filas con el PSIB".

"En Ciudadanos creemos que no basta con ceses y dimisiones, queremos saber las responsabilidades que tiene Salud en el momento en el que se permitió que estas personas se les diese una prioridad que evidentemente no tenían", ha indicado sobre los presuntos casos de vacunación irregular a altos cargos.