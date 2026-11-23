La cuarta edición del Concurso de Escaparates de Navidad de Mallorca repartirá 3.500 euros en premios - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Concurso de Escaparates de Navidad de Mallorca, que tendrá por lema 'Nadal amb neules', repartirá 3.500 euros en premios.

El primer premio recibirá 2.000 euros, el segundo 1.000 euros y el tercer 500 euros, según ha informado en un comunicado el Consell de Mallorca, que organiza la iniciativa junto a Pimeco y Afedeco.

Además, los 15 establecimientos finalistas recibirán un diploma acreditativo y se sortearán 15 cestas de Navidad con productos locales valoradas en 150 euros cada una entre los escaparates participantes.

La iniciativa prevé también el sorteo de dos vales de 300 euros para gastar en el comercio local, uno entre los ciudadanos que participen en la votación y otro entre los establecimientos inscritos. Asimismo, entre los votantes se sorteará una cesta de productos locales.

La entrega de premios del certamen, que está abierto a todos los establecimientos comerciales de Mallorca que dispongan de escaparate y presenten una decoración propia y original, tendrá lugar el próximo 30 de diciembre.

El plazo de inscripción estará abierto del 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2026, y la participación será gratuita. La exposición de los escaparates y la votación popular tendrán lugar del 13 al 20 de diciembre.

Los ciudadanos podrán votar por sus propuestas favoritas mediante los códigos QR que encontrarán en los establecimientos participantes. El voto popular servirá de orientación para el jurado institucional, integrado por representantes del Consell de Mallorca, Afedeco y Pimeco y profesionales del diseño, la comunicación y la artesanía.

A la hora de valorar las propuestas se tendrán en cuenta especialmente la creatividad y originalidad, la armonía visual, la iluminación, la integración de productos locales y elementos artesanales, la sostenibilidad de los materiales, la identidad mallorquina y la capacidad de transmitir emoción y cercanía.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha sido el encargado de presentar la iniciativa en una rueda de prensa celebrada la tarde de este lunes en la que ha destacado "la importancia de mantener el compromiso institucional con el pequeño comercio".

"Con iniciativas como este concurso no solo apoyamos a nuestros comerciantes, sino que también contribuimos a mantener vivas nuestras tradiciones, dinamizar las calles y generar ilusión entre vecinos y visitantes. Queremos que Mallorca viva una Navidad especial y que nuestros comercios sean protagonistas de ella", ha añadido.

Por su parte, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha subrayado que "cada escaparate es una oportunidad para mostrar el talento, la creatividad y el esfuerzo de nuestros comerciantes".

"Queremos que esta iniciativa anime a la ciudadanía a pasear por los municipios, descubrir sus establecimientos y apostar por las compras de proximidad. Comprar en el comercio local significa invertir en nuestra economía, generar oportunidades y contribuir a mantener vivos nuestros pueblos", ha apuntado.