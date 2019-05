Cuatro fotógrafos de Baleares son seleccionados para participar en Descubrimientos PhotoEspaña 2019

Publicado 14/05/2019 16:35:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro fotógrafos de Baleares, Erola Arcalis, Abraham Calero Marimón, Bruno Daureo y Omar Calama, han sido seleccionados para participar en Descubrimientos PhotoEspaña 2019.

Según ha informado la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes en un comunicado, los días 3 y 4 de junio de 2019 se celebra la Semana Descubrimientos PHE, coincidiendo con la inauguración oficial de PhotoEspaña, en la sede de PIC.

Todos ellos tendrán la oportunidad de ser el ganador de Descubrimientos 2019, que supone realizar una exposición individual en la próxima edición del festival.

La Conselleria de Cultura, a través del Instituto de Estudios Baleares (IEB), colabora un año más con PhotoEspaña sufragando los gastos de la participación de los artistas residentes o nacidos en Baleares

La Semana Descubrimientos PHE ofrece la posibilidad a los artistas seleccionados de tener citas individuales con expertos nacionales e internacionales.

La finalidad es crear un espacio donde los fotógrafos pueden mostrar sus proyectos a comisarios y editores, recibir asesoramiento individual por su obra, descubrir tendencias del mundo de la imagen, compartir su proyecto con una comunidad de creadores y ampliar su red profesional.

Precisamente, a partir de la participación de Erola Arcalis en Descubrimientos PhotoEspaña 2019, gracias al acuerdo entre el festival PhotoEspaña 2019 y el IEB, la fotógrafa menorquina ha sido seleccionada para formar parte de Futures.

Futures es una plataforma cofundada por Europa Creativa y la Unión Europea que promueve los talentos emergentes dentro del ámbito de la fotografía.

Los criterios de selección de Futures se basan en artistas que asumen riesgos en su obra, saliéndose de los circuitos comerciales, es decir, en fotógrafos que exploran nuevas formas de visualizar las ideas desde perspectivas frescas y diversas.

Futures, iniciativa de la European Photography Platform, agrupa los programas de recursos y talento de las principales instituciones de fotografía de Europa para aumentar la capacidad, la movilidad y la visibilidad de los artistas seleccionados.

Reuniendo una gran cantidad de recursos y conocimientos de comisariado, cada talento seleccionado accede a una red sin precedentes de profesionales, mercados y públicos.

Actualmente la plataforma tiene diez miembros fundadores: PHotoESPAÑA (ES), British Journal of Photography (UK), CAMERA (IT), Hyères Festival (FR), FOMU (BE), Fotofestiwal Lodz (PL), PhotoIreland (IR), Photo Romania Festival (RO), Robert Capa Contemporary Photography Center (HU) and Triennial of Photography Hamburg (DE).

LOS FOTÓGRAFOS SELECCIONADOS

Erola Arcalis (Menorca, 1986) utiliza el texto poético y el lirismo de la imagen en blanco y negro para crear narraciones ficticias. Su práctica combina la abstracción del paisaje natural y los objetos improvisados del bodegón.

El mundo de Arcalis gira en torno a la mitología, la experiencia personal, el sueño y la ficción. La artista se graduó como MI Photography en la Royal College of Art (2017). Su trabajo ha sido recientemente seleccionado por el Denton's Art Prize y los New Contemporaries 2018.

Abraham Calero Marimón (Madrid, 1976) se sirve de la razón para dar coherencia a la obra y de la emoción para darle vida. En cada una de sus piezas coexiste una lucha entre la intuición, el azar y el conocimiento; entre lo racional, lo visceral y lo emocional. Su obra es el resultado físico de este proceso.

Investiga en los límites de la fotografía utilizándola como materia prima para una obra que habita entre lo pictórico y lo fotográfico.

Abraham Calero Marimón proviene de una carrera profesional como científico marino, técnico de medio ambiente y fotógrafo multidisciplinario. En 2010 empieza a trabajar en un discurso más creativo y personal realizando sus primeras intervenciones fotográficas.

La obra de Bruno Daureo (Mallorca, 1983) es una continua reflexión sobre el espacio y la conexión con este, buscando ausentarse de todo aquello que representa vivir en una sociedad de construcciones sociales contradictorias.

A través de sus imágenes expresa un rasgo revolucionario contra cualquier normativa o tradición cultural que ahogue su libertad. Su trabajo es reflexivo, calmado y sensible, resultado de destinar largas horas ante el obturador esperando retardar el tiempo para así apoderarse del instante.

Omar Calama (Barcelona, 1972) es licenciado en Bellas Artes por la Facultad Sant Jordi; reside en Mallorca desde el 2001. En 2013 empieza a incluir en sus creaciones imágenes fotográficas y a participar en diferentes festivales vinculados a la fotografía.

Presenta en PhotoEspaña 2019 su último proyecto en formato libro. Es una autoedición independiente de título Efímeras, que ya ha participado en el Patata Festival Internacional de Fotografía de Granada, donde fue premiado.