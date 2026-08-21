Culmina la restauración de 134 hectáreas forestales para reforzar la prevención de incendios en Baleares. - CAIB

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha culminado el proyecto de restauración de masas forestales en fase avanzada de decaimiento, que ha permitido actuar sobre un total de 134 hectáreas de espacios forestales de Eivissa, Mallorca y Menorca.

Con una inversión de 1,7 millones de euros, financiada con fondos procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las actuaciones se han centrado especialmente en zonas de alto riesgo de incendio forestal y en masas afectadas durante los últimos años por la sequía, fenómenos meteorológicos adversos, plagas y enfermedades forestales, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha remarcado que la finalización de este proyecto, que se inició en diciembre de 2025, forma parte de la apuesta del Govern por reforzar la prevención de incendios forestales en las Islas.

"La gestión forestal activa es una herramienta fundamental para reducir el combustible vegetal, hacer nuestros bosques más resistentes y disminuir el riesgo de propagación de los incendios forestales", ha afirmado.

Simonet ha incidido en que la prevención es un trabajo permanente que se hace durante todo el año y desde diferentes ámbitos. "Continuaremos destinando recursos a gestionar el territorio, actuar sobre las zonas de mayor riesgo y disponer de unos espacios forestales más resilientes y mejor preparados ante los incendios", ha añadido.

El proyecto que ahora culmina se enmarca en el conjunto de actuaciones que desarrolla el Govern en materia de prevención de incendios forestales y gestión activa del territorio.

En concreto, los trabajos ejecutados sobre estas 134 hectáreas han permitido reducir la carga de combustible vegetal y crear discontinuidades en las masas forestales para dificultar la propagación del fuego, al mismo tiempo que se favorece la regeneración y la adaptación de los bosques afectados por procesos de decaimiento.

En este sentido, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que estas actuaciones permiten intervenir de manera planificada sobre masas forestales especialmente vulnerables, reducir la acumulación de biomasa y favorecer su regeneración. "Trabajamos sobre el territorio con criterios técnicos y priorizando aquellas zonas donde la gestión forestal puede tener un efecto preventivo más importante", ha afirmado.

Las actuaciones se han concentrado principalmente en la isla de Eivissa, donde existen amplias superficies afectadas por fenómenos de decaimiento y mortalidad del arbolado forestal, si bien el proyecto también ha incluido intervenciones en Mallorca y Menorca.

En el caso de Eivissa, con un total de 101 hectáreas, se ha actuado sobre pinares en fase avanzada de decaimiento a causa de la sequía y de plagas como Tomicus destruens y Orthotomicus erosus. Los trabajos se han ejecutado mediante brigadas forestales y dos retroarañas destinadas a la tala y el procesamiento de los pinos secos.

En Mallorca, se ha trabajado sobre 21 hectáreas en la finca pública de Menut. Se han ejecutado trabajos sobre el encinar afectado por la borrasca Juliette, con la retirada y el procesamiento de restos forestales para favorecer su regeneración y reducir el riesgo de incendio.

En Menorca, en la finca de sa Roca se ha actuado sobre 13 hectáreas en la regeneración natural surgida tras el incendio de 1995, mediante el aclareo de la vegetación para favorecer el encinar y reducir la carga de combustible y el riesgo de incendio forestal.

Torres ha subrayado que esta actuación da continuidad a la apuesta del Govern por reforzar la prevención de incendios en el archipiélago y ha recordado que 2025 se cerró con cifras récord en materia de prevención, con 1.138 hectáreas forestales gestionadas en el conjunto de las islas, superando por primera vez las 1.000 hectáreas anuales.

MAQUINARIA ESPECIALIZADA

Uno de los elementos destacados del proyecto ha sido la incorporación de maquinaria forestal especializada, concretamente retroarañas forestales. Estos equipos han permitido ejecutar trabajos en zonas de elevada pendiente y de orografía compleja, donde el uso de medios tradicionales resulta más difícil o, en determinados casos, inviable.

Además de incrementar la eficiencia de las actuaciones, el uso de esta maquinaria permite reducir la penosidad y la peligrosidad de los trabajos que desarrollan las brigadas forestales en terrenos especialmente complicados y en condiciones de altas temperaturas y elevado esfuerzo físico.