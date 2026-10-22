La dana Adam deja tres días sin luz un aparcamiento del Hospital Son Llàtzer

Hospital Son Llàtzer - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Adam provocó una avería que dejó varios días sin luz uno de los aparcamientos del Hospital Son Llàtzer.

Fuentes del centro hospitalario han indicado a Europa Press que la avería se produjo en la madrugada del domingo al lunes durante el episodio de fuertes lluvias que afectó Mallorca.

Las mismas fuentes han explicado que el apagón afectó al aparcamiento del área de hospitalización del centro y que este miércoles quedó restablecido el suministro.

En redes sociales, usuarios alertaron del peligro del apagón por las irregularidades del terreno o por la posibilidad de sufrir un asalto.