MÉS per Mallorca critica que Prohens mantiene promesas "vacuas" sin un proyecto de país tras su discurso

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, mantenga promesas "vacuas" y que no haya existido "ningún proyecto de país" en su discurso durante el Debate de Política General de la comunidad.

En declaraciones a la prensa tras la intervención de la presidenta durante el pleno, el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha indicado que Prohens ha intentado "colar mentiras como si fueran verdades".