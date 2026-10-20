El PP justifica destinar el ITS a vivienda ante la situación "extraordinaria" de emergencia habitacional

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa.
El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PP
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 20 octubre 2026 13:37
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    PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El PP ha defendido que se puedan destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a políticas de vivienda ante la situación "extraordinaria" de emergencia habitacional de Baleares.

   El portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha explicado que la medida, anunciada este martes por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General, la presentaron los sindicatos en el Pacto por la Sostenibilidad.

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