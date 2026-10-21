Sagreras (PP), al PSIB: "Los fondos buitre son ustedes, los tienen incluidos en sus cargos"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, en un pleno- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha cargado contra el PSIB por sus críticas a la gestión en materia de vivienda y ha señalado que los socialistas de "son los fondos buitre porque los tienen en sus cargos".

En la segunda sesión del Debate de Política General, el 'popular' ha defendido el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el que demostró que "está obsesionada con los retos de Baleares".

Frente a este "modelo", según Sagreras, la izquierda se ha dedicado a "exigir medidas que ellos nunca tomaron cuando gobernaron".

Sobre vivienda, ha señalado que la tendencia "tan desastrosa" de los últimos ocho años "no se puede revertir inmediatamente en solo tres años y medio".

El 'popular' ha dedicado gran parte su intervención a exponer "cómo ha afectado a Baleares la inoperancia" del Gobierno de España, en materias como la vivienda, la inmigración irregular, el Régimen Fiscal de Baleares, el sistema de financiación, el convenio de carreteras, el ferroviario o la gestión de los aeropuertos.