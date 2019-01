Una decena de personas se concentra en los Juzgados de Avenida Alemania a grito de "Yo sí te creo"

Actualizado 07/01/2019 13:23:42 CET

El Ministerio Fiscal pide nueve meses de cárcel a un joven por romper la orden de alejamiento

PALMA DE MALLORCA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una decena de personas se han concentrado este lunes frente a la fachada de los Juzgados de Avenida Alemania a grito de "yo sí te creo" o "alerta violador" con motivo de la celebración de un juicio por el presunto quebrantamiento de una orden de alejamiento por un caso de violación, que habría tenido lugar en junio de 2018.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el procesado no podía acercarse a su expareja, una menor de 16 años, pero en diciembre de 2018 se aproximó a ella mientras estaba en el campo de fútbol de una plaza de Palma. Por esto, le pide nueve meses de prisión.

Desde las distintas asociaciones convocantes de la concentración, aseguran que el procesado la violó en junio de 2018 y, tal como ha denunciado públicamente una de sus portavoces, Alma Vives, a pesar de esto "sigue suelto" y ha roto "la orden de alejamiento" en diversas ocasiones con lo que ha forzado a la denunciante "a cambiar de domicilio hasta en cuatro ocasiones".

En el juicio, el joven ha explicado que estaba jugando con un balón, dando toques, tras jugar un partido de fútbol seis contra seis, y que, en un momento dado, se le acercó la Policía y le dijo que debía marcharse del lugar porque la víctima se encontraba cerca. A esto, explicó que no la había visto, recogió sus cosas y se fue.

La víctima, por su lado, ha señalado que el acusado se le acercó varias veces pero no le dijo nada. "Luego volvía con sus amigos y se reía". "Esperé a ver si se iba porque él no puede estar por esa zona y vi que me estaba vacilando", ha manifestado.

Durante el juicio, también ha declarado uno de los agentes de la Policía que intervino en el caso. Ha explicado que la joven estaba nerviosa y que les comunicó que no sabía si el acusado sabía que ella se encontraba en el lugar. "No sabía si él había ido aposta o si era fortuito", ha manifestado para luego decir que "al haber una orden de alejamiento, le pedimos al joven que se marchara". Además, ha dicho que si hubieran visto otro tipo de conducta, le hubieran detenido.

Al acabar las intervenciones de los testigos, tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima han pedido una sentencia condenatoria. Por su lado, el abogado defensor del acusado ha solicitado su libre absolución. Tras esto, la presidenta del tribunal del Juzgado de lo Penal 5 de Palma ha declarado el juicio como visto para sentencia.