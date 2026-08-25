Declarados dos incendios forestales en la isla de Formentera

Archivo - Bomberos de Formentera cortan un árbol caído sobre un camino en Formentera - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

FORMENTERA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Bomberos del Consell de Formentera ha intervenido en dos incendios forestales declarados en la isla este martes de madrugada.

Según ha informado el Consell en un comunicado, el primer aviso se ha recibido a las 23.38 horas en el Camí Vell de la Mola. Hasta el lugar se han desplazados dos efectivos y un caporal con un vehículo de intervención rápida y una bomba rural pesada.

A las 00.24 horas, se ha recibido el segundo aviso, en este caso en el camino de ses Vinyes.

En este incendio han participado un bombero y un caporal, así como los efectivos desplazados a la Mola una vez han finalizado la primera intervención.

También han participado agentes del Ibanat, la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, quedando el incendio extinguido a las 05.51 horas.