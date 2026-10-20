Decomisan más de 2.800 artículos falsificados y abren cinco diligencias penales contra la venta ambulante en Palma

Sucesos.- Decomisan más de 2.800 artículos falsificados y abren cinco diligencias penales contra la venta ambulante - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha decomisado 2.886 artículos falsificados y ha abierto cinco diligencias penales contra la venta ambulante ilegal.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que las actuaciones comenzaron el pasado martes 13 de octubre en el Parc de la Mar y en la playa de Can Pere Antoni, donde los agentes intervinieron en siete puntos de venta no autorizada.

Durante esta jornada, se instruyeron diligencias penales por un presunto delito contra la propiedad industrial tras intervenir 337 bolsos y carteras, 184 camisetas de equipos de fútbol y 24 pantalones deportivos. Asimismo, se retiraron de la vía pública 142 imanes y cinco pareos.

El jueves 15 de octubre, el dispositivo se centró en el litoral de la Playa de Palma y en las calles adyacentes de les Canyes y del Llaüt. En la zona de arena, los agentes levantaron cinco actas por venta ambulante e intervinieron 250 gafas de sol, 45 gorras y cuatro sombreros.

Asimismo, retiraron dos garrafas de gran capacidad que contenían bebidas alcohólicas preparadas para el consumo sin las debidas garantías sanitarias.

Paralelamente, las inspecciones permitieron instruir tres nuevos informes penales por presuntos delitos contra la propiedad industrial, tras intervenir 729 camisetas deportivas de primeras marcas, 102 relojes falsificados de alta gama, 201 gafas y diversos complementos.

Por último, el domingo 18 de octubre, la Policía llevó a cabo una inspección en un establecimiento comercial de la carretera de l'Arenal, en la zona de la calle del Pare Bartomeu Salvà, ante un posible delito contra la propiedad industrial.

Durante la actuación, los agentes intervinieron 841 artículos presuntamente falsificados que se encontraban expuestos para su distribución. Entre ellos había 483 camisetas de fútbol, 250 gafas, 43 accesorios, 30 anillos, 23 sombreros y 12 monederos.