La defensa de Pau Rigo recurre ante el TSJIB la nulidad del juicio y reclama la absolución

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Pau Rigo, el hombre de 83 años que en 2018 mató a un ladrón que entró a robar en su casa en Porreres, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la nulidad del juicio, reclamando que se dicte una sentencia absolutoria para él.

Su abogado, Jaime Campaner, argumenta en un recurso de apelación que no existió el "error material" en el que se basaba la anulación acordada por la magistrada, y que el veredicto del jurado ya era exculpatorio para su representado de forma "contundente" y "cristalina".

De este modo, reitera y amplía las alegaciones que ya presentó a finales de septiembre, apoyándose en el que el Jurado descartó, por unanimidad, que Rigo hubiera disparado con intención de causar la muerte al ladrón.

La confusión vendría porque en una parte posterior del veredicto, la que no obtuvo la mayoría exigida por la Ley --y que provocó la nulidad-- se planteaba al jurado si Rigo era culpable de haber causado la muerte al ladrón "estando sometido a una amenaza, real, seria e inminente que produjo una afectación grave de su entendimiento y una deficitaria dominación de su voluntad". La defensa entiende que dicha proposición podría haber servido para describir una eximente incompleta.

Este punto del veredicto recibió cinco votos como probada y cuatro como no probada. Sin embargo, al tratarse de un hecho desfavorable para el acusado, son necesarios siete votos para una condena.

La defensa entiende así que el veredicto, una vez descartada completamente la existencia de dolo, incluso eventual, no alcanzó la mayoría necesaria para una condena y que por tanto, sólo se puede dictar una sentencia absolutoria.

En este sentido, el recurso censura que la magistrada anulase las actuaciones tras un "informe extemporáneo" de la Fiscalía, basándose en un supuesto "error material". "Si no se alcanzó el número de votos necesarios para la declaración de culpabilidad del acusado Pau Rigo, la consecuencia no puede ser otra que el dictado de una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables para mi patrocinado", razona el abogado.

Así, la defensa expone que "todo lo que ocurrió a continuación resulta inocuo a los efectos de (mal)interpretar el sentido del veredicto". El abogado combate que, en su auto, "la magistrada insinúa que si el Jurado hubiera sabido que la proposición era desfavorable quizás habría votado de otro modo, mas esto, amén de insostenible, no deja de ser un pálpito anecdótico que debe quedar excluido del debate procesal".

El abogado argumenta también que la nulidad del juicio supone una vulneración del derecho fundamental de Rigo a la tutela judicial efectiva, abocándolo a la celebración de otro juicio.

Además, como ha adelantado 'Diario de Mallorca', entiende que en caso de repetirse el juicio, debería hacerse sólo para Rigo y no para el resto de acusados, que no se han visto afectados por esa parte del veredicto.

ASALTO EN UNA CASA DE CAMPO

Los hechos que se juzgaron tuvieron lugar en febrero de 2018 en una casa de campo en Porreres. En el banquillo se sentaron Pau Rigo, un hombre de 83 años acusado de homicidio por la muerte del atracador; y Fredy Escobar, Marcos Rotger y José Antonio Sánchez, acusados de planear y ejecutar el robo.

Durante la ejecución del robo por parte de Escobar y su hermano gemelo, Rigo, que entonces tenía 78 años, cogió una escopeta de caza y disparó contra el último, que falleció. Para el jubilado la Fiscalía pedía una pena de cuatro años, si bien la madre del ladrón fallecido solicitaba hasta 15 años por asesinato.

El anciano ya había sido víctima de otro robo unos meses antes. Rotger y Sánchez fueron condenados por haberlo planeado también. En el juicio, Rigo expresó el miedo que pasó: "Me entró el pánico, me vi que me mataban". Insistió en que "no quería disparar" pero que los ladrones, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima.

En el veredicto anulado, el jurado se mostró favorable al indulto para Rigo. Además declaró culpables al resto de acusados.