La demanda de análisis de vitaminas crece en Baleares y uno de cada seis ciudadanos lo pidó en 2025 - CAIB

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La demanda de determinaciones analíticas de vitaminas se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años, con 150.000 personas de Baleares que lo solicitaron en 2025, lo que equivale a uno de cada seis ciudadanos.

Este ha sido uno de los principales mensajes de la sesión clínica 'Vitaminamanía: cuando toda analítica requiere la inclusión de vitaminas', moderada por la facultativa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital de Inca Susana Alperi y celebrada en el Hospital Universitario Son Espases.

La sesión se enmarca en la Jornada Autonómica de Análisis Clínicos y Atención Primaria 'Por qué, a quién y cuándo hay que solicitar determinaciones de análisis clínicos', según ha señalado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Durante su intervención, el facultativo especialista del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Son Espases José Delgado ha explicado que las solicitudes de determinaciones de vitamina D, vitamina B12 y folato han aumentado de 90.000 en 2021 a 150.000 en 2026.

Esta cifra supone que uno de cada seis ciudadanos de Baleares se ha sometido a este tipo de pruebas y ha generado un coste aproximado de un millón de euros durante 2025.

El especialista ha alertado además del impacto que tienen las informaciones erróneas difundidas en redes sociales sobre supuestos déficits vitamínicos generalizados y ha defendido la aplicación de protocolos claros para racionalizar estas solicitudes.

Según el facultativo, actualmente no existen datos que demuestren la viabilidad, rentabilidad ni el beneficio sanitario del cribado de vitaminas en la población general. En este sentido, ha afirmado que en adultos sanos, asintomáticos y sin factores de riesgo no se recomienda la realización de estas determinaciones ni la suplementación sistemática.

Por su parte, la médica de familia del centro de salud de Esporles Nuria García ha señalado que cada vez son más frecuentes las consultas de pacientes que atribuyen síntomas inespecíficos, como el cansancio, a un déficit vitamínico, cuando antes es necesario valorar otros factores clínicos, hábitos de vida, medicación o calidad del sueño.

Durante el acto inaugural, la consellera de Salud, Manuela García, ha destacado la coordinación y la eficiencia entre los diferentes laboratorios de las Islas y ha recordado la inversión de 50 millones de euros destinada a la transformación digital y modernización tecnológica de la red de laboratorios públicos, un proyecto que permitirá dotar a todos los centros de la mejor tecnología.

Por su parte, la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados, ha señalado que el hospital realiza alrededor de 40.000 determinaciones analíticas al día y cerca de nueve millones al año gracias a la incorporación de tecnología de vanguardia.