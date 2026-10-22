Denuncian a un conductor por usar una tarjeta de estacionamiento de movilidad reducida de un fallecido

La tarjeta de PMR que usaba el conductor denunciado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor por usar una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) caducada y perteneciente a un usuario fallecido.

Fue sobre las 10.30 horas del pasado viernes cuando una dotación del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), que se encontraba realizando labores de vigilancia en las inmediaciones del Hospital Son Llátzer, observó un turismo con un distinto de aparcamiento en el saplicadero.

Al comprobar el documento, ha informado el cuerpo municipal, los policías verificaron que la tarjeta de PMR, expedida por el Ayuntamiento de Algaida, se encontraba caducada desde el 18 de julio de 2022.

El conductor, al ser preguntado al respecto, admitió que el permiso estaba vencido y que pertenecía a una persona que ya había fallecido.

La Policía Local le denunció por infringir la ley de accesibilidad de Baleares y le retiró la tarjeta de estacionamiento de forma cautelar.