Desconvocada la huelga de limpieza viaria en Llucmajor

La huelga de limpieza viaria en Llucmajor, que iba a comenzar este miércoles, 24 de junio, de forma indefinida, ha sido desconvocada tras que la empresa concesionaria y los trabajadores hayan alcanzado un acuerdo.

Según ha informado el secretario general Federación Construcción y Servicios de CCOO este martes en declaraciones a Europa Press, Miguel Pardo, "el pacto alcanzado es un buen acuerdo, el cual permitirá un aumento salarial del 20% el primer año y del 4% los dos siguientes".

En este sentido, ha añadido, "valoramos positivamente el esfuerzo hecho, porque es un paso importante en la lucha por una equiparación salarial de los empleados del sector en Baleares".

Asimismo, ha adelantado Pardo, "trabajaremos en conseguir acuerdos en el resto del 70% de las contratas que salen este año en otras zonas tan importantes de Mallorca, como el Pla o el Raiguer".

LUCHA POR UN CONVENIO AUTONÓMICO

No obstante, ha matizado, "nuestras reivindicaciones son por un convenio autonómico, en el que está trabajando Dirección General de Trabajo". "Nos íbamos a sentar en abril, pero con la pandemia no ha sido posible", ha lamentado.

Al respecto, ha advertido, "si no se avanza, no descartamos en el próximo mes de agosto convocar una huelga general" debido a que, ha concluido, "no puede ser que los empleados de este servicio tengan un sueldo precario, además de diferente en función del municipio donde desarrollen su actividad".