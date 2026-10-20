Detectan en Eivissa alquileres de literas por 300 euros al mes

Detectan en Eivissa locales en los que se alquilan literas por unos 300 euros al mes - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de inspección de vivienda de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern ha detectado un local en el que había 70 literas y la presencia de al menos 20 personas que pernoctaban en distintas estancias del inmueble por unos 300 euros al mes.

Según ha explicado este martes en un comunicado el Ayuntamiento de Sant Antoni, la Conselleria, junto con la Policía Local y la Guardia Civil han llevado a cabo dispositivos de inspección en unas 60 viviendas y locales con el objetivo de comprobar las condiciones de habitabilidad y ocupación de distintos inmuebles del municipio.

En la calle Sant Antoni, se inspeccionaron cuatro viviendas más en las que había unas 30 literas en cada una, con "una elevada ocupación". En total, había entre 120 y 130 literas instaladas en todo el edificio.

También se visitaron locales en otras zonas y en uno de estos inmuebles se constató su uso como espacio para dormir, con una ocupación estimada de entre cinco y seis personas.

Los agentes entrevistaron a los residentes y también recabaron información sobre las condiciones de alojamiento y el pago de alquileres.

Toda la documentación recopilada se ha trasladado a los servicios competentes para su valoración y para determinar las posibles actuaciones y la posible apertura de los expedientes sancionadores que correspondan en materia de vivienda y habitabilidad.

Varias de estas inspecciones se inician a raíz de actuaciones de los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC) de Sant Antoni para detectar posibles alquileres turísticos ilegales y otras situaciones que puedan requerir una intervención administrativa. Asimismo, forman parte del trabajo de colaboración con el Consell Insular d'Eivissa en el marco del Plan contra el Intrusismo.

El Ayuntamiento ha recordado a los ciudadanos la importancia de comunicar cualquier posible caso de alquiler turístico ilegal o de infravivienda para facilitar las labores de comprobación e inspección.

El Govern, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, tiene abierto también un canal de denuncias en el portal web de la CAIB, con el que la ciudadanía cuenta con una vía para comunicar posibles irregularidades en materia de vivienda.