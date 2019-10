Díaz presentará querellas por la campaña "sucia y machista" contra ella y dice que no devolverá su acta de consellera

Publicado 07/10/2019 14:19:25 CET

IBIZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ex vicepresidenta del Consell de Ibiza, Marta Díaz, ha asegurado este lunes que presentará querellas por la "campaña sucia y machista" que se ha llevado a cabo contra su persona. Además, ha avanzado que no va a devolver su acta de consellera.

Según ha afirmado, no tiene nada que esconder y no ha hecho "nada mal", así que va a defenderse, por lo que va a mantenerse como consellera y acceder así a determinada información para demostrar su inocencia.

La socialista ha asegurado que el vicepresidente segundo en el Consell, Javier Torres (Cs), ha insinuado que Díaz ha cometido delitos "y eso lo tendrá que probar ante los tribunales porque son calumnias de libro y parece que aquí difamar es gratis", ha reiterado.

Díaz, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que ha decidido no dimitir tras recibir llamadas de militantes de su partido aconsejándole no cesar, sino "acallar bocas".

Según ha dicho, no está acostumbrada a la "política sucia" y así, ha reconocido estar "en shock" después de publicarse las informaciones que la acusaban de hacer un uso fraudulento de la tarjeta del Consell de Ibiza.

La ex vicepresidenta ha considerado que la Federación Socialista de Ibiza "la tendría que apoyar", aunque no espera "mucho de la reunión" prevista para este lunes. "Hay una campaña brutal, machista y de desprestigio personal contra mí y he echado en falta apoyos, francamente", ha afirmado.

Díaz también se ha defendido de las acusaciones difundidas estos últimos días porque no ha pasado "ni un ticket del anticipo de caja no justificado". Incluso, ha avanzado que va a pedir los gastos de caja de todos los consellers desde el gobierno de la socialista Pilar Costa.