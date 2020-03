La directora de s'Estel acusa al PP de "no haber informado" a Fiscalía sobre retrasos en la vuelta de menores en 2012

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel, Josefina Tur, ha acusado este jueves en el Parlament al anterior Govern del PP de "no haber informado" a la Fiscalía y a las Fuerzas de Seguridad sobre los retrasos en la vuelta de menores al centro que se produjeron en Es Pinaret durante en 2012.

Así lo ha expresado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos y Derechos Humanos de la Cámara, donde ha mostrado un documento de la dirección de Es Pinaret en el que se constata dicha acusación. "No eran comunicados en el expediente del menor, ni a la Fiscalía, ni a la Policía", ha censurado Tur.

Sobre ello, la diputada 'popular', Marga Durán, ha replicado que "se escudan en mentiras de lo que se encontraron" al "no tener otra justificación" y que, además, "los resultados no acompañen". "Pongo en cuarentena todo lo que venga de esta Conselleria y no perderé ni un segundo más ante falsedades absolutas", ha añadido.