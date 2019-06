Discrepancias entre MÉS y PSIB obstaculizan las negociaciones para formar Govern

Publicado 05/06/2019 17:21:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones para formar el nuevo gobierno autonómico en Baleares se están viendo obstaculizadas debido a discrepancias entre el PSIB y MÉS respecto a algunos proyectos y posiciones políticas.

Según han informado a Europa Press fuentes próximas a las negociaciones, tras una semana de "contactos previos bastante intensos", existen tres puntos, planteados por MÉS, sobre los que no hay acuerdo con los socialistas.

En primer lugar, hay disconformidad en las filas ecosoberanistas respecto a la posición política frente al Estado que debería asumir el nuevo Govern en relación a asuntos como el pago de inversiones en depuradoras, el convenio ferroviario o el Régimen Especial de Baleares (REB).

Igualmente han surgido desavenencias en cuanto a la composición del nuevo Govern. Desde MÉS no cuestionan que la presidencia corresponde al PSIB, al ser el partido más votado, pero consideran que la propuesta inicial de los socialistas no refleja la "pluralidad" del 'Pacte'. Con todo, no se da por hecho que MÉS entrará de nuevo en el Govern, y la decisión final recaerá en su asamblea.

SEGUNDO CINTURÓN

MÉS también se opone al proyecto del segundo cinturón de Palma tal y como está planteado actualmente. Sobre este tema se ha pronunciado públicamente el alcalde en funciones de Palma, Antoni Noguera, que ha advertido de que el trazado del segundo cinturón es "clave" para la formación.

En una publicación en su muro de Facebook, el dirigente palmesano de MÉS ha señalado que, respecto a la política de carreteras, se debe eliminar el tramo cinco del segundo cinturón y pacificar el tramo uno.

Por su parte, en la formación morada consideran que primero debe hablarse del programa y, una vez se haya definido, abordar el organigrama y el equilibrio de fuerzas del Ejecutivo. También prefieren no incluir en la hoja de ruta del Govern cuestiones que afecten a las competencias del Consell de Mallorca y de Palma, como el segundo cinturón. Igualmente, entienden que gran parte de las cuestiones planteadas por MÉS ya están recogidas en el programa.

Con todo, los tres partidos que en 2015 firmaron los 'Acords pel canvi' sí coinciden en que desean continuar con la línea de la anterior legislatura.

RESULTADOS DEL 26M

En las elecciones del pasado 26 de mayo, los socialistas consiguieron ganar por primera vez en la comunidad, lo que abre la puerta a que Francina Armengol continuara gobernando en las Islas, ya que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene con 30 diputados. Los partidos de izquierdas superarían esta cifra con los escaños de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unidas Podemos (6), MÉS per Menorca (2) y Gent per Formentera (1).

En la misma noche electoral, Armengol se mostró confiada en lograr un nuevo pacto progresista en el Govern, puesto que "la izquierda suma en esta Comunidad más de la mayoría absoluta", recordó.

Por su parte, el candidato de MÉS, Miquel Ensenyat, reconocía que sus resultados no eran los esperados -la formación perdió dos diputados respecto a 2015- pero celebró la mayoría progresista en Baleares.