Dos jóvenes apuñalan a otro en el parque del Canódromo en Palma

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está buscando a dos jóvenes por supuestamente apuñalar a otro durante una pelea en el parque del Canódromo, en Palma.

Los hechos han ocurrido pasadas las 13.00 horas de este viernes en el parque situado junto a la plaza de Tubo, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Nacional, a las que varios testigos han informado de que se acababa de producir una pelea entre tres hombres.

Dos de ellos se habrían abalanzado sobre el tercero y, presuntamente, lo habrían apuñalado con un objeto punzante. La víctima ha sido estabilizada en el lugar y trasladada a un centro hospitalario.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos e identificar y detener a los presuntos autores.