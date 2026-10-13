Educación pide disculpas por el retraso en la apertura del nuevo centro educativo de Es Mercadal

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha pedido disculpas por el retraso en la apertura del nuevo centro educativo de Es Mercadal, el CEIP Sa Fontassa, y ha asegurado que su departamento hace un seguimiento "minucioso" de las obras.

De este modo ha respondido en el pleno del Parlament de este martes a la diputada socialista Verónica Llufriu, quien ha criticado la demora de un proyecto que se calculó que estaría listo hace meses.

"El conseller anunció que las obras se acabarían en julio, se haría el traslado en agosto y se empezaría el curso en el nuevo centro. Ha pasado septiembre y no se han cumplido ninguno de sus anuncios", ha denunciado públicamente.

Vera ha pedido disculpas a la comunidad educativa del municipio menorquín por el retraso y se ha comprometido a estrenar el centro "lo antes posible".

El conseller ha recordado que este proyecto era una "reivindicación histórica" de Es Mercadal y que, aunque el Govern del Pacte firmó un convenio con el Ayuntamiento para la construcción de la nueva escuela, expiró "por falta de ejecución".

Más allá de esta cuestión, Vera ha acusado a los socialistas de utilizar a las educadoras de las 'escoletes' para atacar al Ejecutivo y lo ha comparado con la "instrumentalización" de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida tras ser desahuciada del piso en el que llevaba décadas viviendo en Madrid.

También ha sacado pecho de la suspensión por parte del Tribunal Supremo del real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno. "Igual que ha hecho el Supremo, los ciudadanos los anularán en las urnas", ha vaticinado el conseller.