Educación trabaja con el Ayuntamiento para determinar en qué solar se construirá el futuro instituto de Son Ferriol

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha asegurado este martes que actualmente su área trabaja con el Ayuntamiento de Palma para determinar en qué solar se construirá el futuro instituto de Son Ferriol.

A una pregunta del diputado de El PI, Josep Melià i Ques, sobre cuáles serán las infraestructuras educativas que planea el Govern en el barrio de Son Ferriol, el titular de Educación ha concretado que, aunque en treinta años de governs "ninguno ha puesto solución", está previsto que en esta legislatura, antes de 2023, esté listo el centro.

Melià ha calificado de "insatisfactoria" la respuesta porque tanto el Ayuntamiento como la Conselleria "se pasan la pelota". "Necesitamos diligencia en la solución", ha pedido el diputado de El PI, quien a su vez ha solicitado si no se han planteado cambio de zona para que, mientras no haya instituto, los estudiantes de Son Ferriol, no se tengan que desplazar hasta Son Gotleu.

El conseller, en cambio, ha reafirmado el trabajo conjunto entre Cort y Educación. "No nos pasamos la pelota, estamos trabajando", ha aseverado. También ha detallado que el centro, posiblemente, tendrá 24 unidades, acogerá Bachillerato y Formación Profesional, y recibirá una inversión de seis millones de euros.