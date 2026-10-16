El embajador de Islandia en España se interesa por el modelo de "turismo sostenible" de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la audiencia con el embajador de Islandia en España, Kristján Andri Stefánsson. - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Islandia en España, Kristján Andri Stefánsson, se ha reunido este viernes en Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien le ha trasladado su interés por el modelo balear de "turismo sostenible" con vistas a explorar su posible aplicación en Islandia.

Stefánsson ha señalado en declaraciones a los medios que Mallorca es un "referente internacional" en materia turística que ha desarrollado un modelo "sólido y duradero".

Así, ha reconocido que el crecimiento del turismo en Islandia es "mucho más reciente", por lo que ha manifestado que el país nórdico tiene que "aprender" de Baleares.

El representante islandés también ha mantenido una reunión con el Consell de Mallorca y con la Cámara de Comercio de Mallorca con el objetivo de "intercambiar experiencias".

Según ha detallado, las conversaciones continuarán durante los próximos meses, especialmente durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur).