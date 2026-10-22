La emergencia por las lluvias se cierra con 424 incidentes en el conjunto de Baleares

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa. - Germán Lama - Europa Press

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern da por finalizada la emergencia por las lluvias en Mallorca, Eivissa y Formentera con 424 incidentes en el conjunto de Baleares.

Ante la mejora de las condiciones meteorológicas y de la situación en las tres islas, la Dirección General de Emergencias ha cambiado el Plan Inunbal a la fase de recuperación y normalización.

En las tres islas, el Plan llegó a estar activado en situación operativa 2 (SO-2), el tercer nivel de activación. En Mallorca, el martes al mediodía, se rebajó a la situación operativa 0. En cambio, debido a las afecciones registradas, la desescalada en Eivissa y Formentera ha sido más lenta.

Este miércoles, el Plan Inunbal se rebajó en Eivissa y Formentera de la situación operativa 2 (SO-2) a la situación operativa 1 (SO-1), y este jueves ya se ha pasado a la nueva fase de recuperación y normalización.

Durante este episodio, que ha afectado a todo el archipiélago, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha gestionado 424 incidentes: 178 en Mallorca, 8 en Menorca, 170 en Ibiza y 68 en Formentera. Eivissa y Formentera han sido las islas más afectadas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), requerida el sábado y desplegada ese mismo día en las Pitiusas, dio por finalizadas sus tareas en este miércoles por la mañana. El domingo por la tarde, los efectivos ya habían salido de Formentera y, tras tres días de intenso trabajo en Eivissa, dieron por completadas y finalizadas sus tareas.