Los empleados públicos realizarán una "comida solidaria" el próximo viernes en la plaza de Cort

Actualizado 10/12/2012 13:51:55 CET

Una docena de papanoeles 'de luto' reparten billetes de 500 con la cara de Bauzá y Salom frente al Consolat

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los empleados públicos realizarán el próximo viernes una "comida solidaria" en la plaza de Cort -entre las 14.30 y las 17.00 horas- en la que cada uno de ellos se llevará su propia fiambrera como acto de protesta ante los recortes que están sufriendo y porque, según dicen, esta es la única comunidad de Navidad que pueden llevar a cabo.

Así lo han anunciado este lunes durante una acción reivindicativa frente al Consolat de Mar, en la que una docena de personas vestidas de Papa Noël de color negro han repartido billetes de 500 euros con la foto del líder del Ejecutivo balear, José Ramón Bauzá, y de la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom.

La representante de la junta de personal, Maria Antònia Tobar, quien también iba disfrazada, ha recordado que este mismo lunes los funcionarios de todo el país han retirado de sus cuentas bancarias una cantidad de entre 50 y 200 euros, como muestra de rechazo al apoyo del Gobierno a los bancos, mientras los trabajadores son los que están siendo castigados.

Asimismo, ha invitado a los ciudadanos a que en sus compras navideñas no usen tarjetas de crédito para pagar en los comercios "para no llenar de comisiones a los bancos", y que, además, adquieran los regalos en los pequeños comercios, y no en las grandes multinacionales.

Finalmente, han señalado que durante las próximas dos semanas -en horario de 11 a 13 horas y de 16.30 a 18.30 horas- las 12 personas vestidas de Papa Noël repartirán folletos a la ciudadanía por las calles de Palma en los que explican el motivo de sus protestas.

Los empleados públicos han incidido en que con estas acciones no están únicamente reivindicando sus derechos, sino los de "todos los ciudadanos" porque se trata de "servicios públicos".