Endesa defiende la inversión en la red de distribución eléctrica para potenciar el desarrollo económico de Baleares

Archivo - Un operario de Endesa realiza trabajos de cambio de cuadro BT de la red de distribución.- ENDESA - Archivo

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Endesa, Gianni Armani, ha defendido la importancia de invertir en la red de distribución eléctrica de Baleares para potenciar el desarrollo económico del archipiélago.

Armani ha explicado este lunes tras una reunión en el Consolat de Mar, que la optimización de la red eléctrica de las Islas "es esencial" para asegurar un suministro "estable y seguro" y ha puesto en valor el diálogo con las administraciones públicas de Baleares.

En este sentido, ha comentado que esta colaboración "es muy buena" y abre una perspectiva muy favorable para el desarrollo de los proyectos a corto y medio plazo.

A través de este esfuerzo conjunto, Endesa aspira a garantizar un servicio seguro y totalmente estable, ha remarcado.