Endesa refuerza la red eléctrica de la Colònia de Sant Jordi con una inversión de más de 160.000 euros

Técnico de Endesa - ENDESA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha reforzado la red eléctrica de la Colònia de Sant Jordi, situada en el municipio de Ses Salines, con una inversión de 161.628 euros que tiene el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la capacidad de la infraestructura eléctrica de la zona.

La eléctrica ha explicado este viernes en un comunicado que la actuación consiste en la renovación de 489 metros de conductor subterráneo de media tensión que pasa por las calles Teresa de Jesús, Mar, del Sol, Marina y es Carreró. Esta infraestructura da servicio a 4.667 clientes.

Estas actuaciones forman parte del plan de inversiones que Endesa desarrolla en Baleares para "continuar modernizando la red de distribución y adaptarla a las necesidades actuales y futuras del territorio".

La renovación de los conductores incrementará la robustez de la red y contribuirá a reducir el riesgo de incidencias, "especialmente durante los períodos de mayor exigencia operativa".

En municipios costeros como la Colònia de Sant Jordi, la demanda energética experimenta importantes incrementos durante la temporada turística. Por este motivo, la empresa "sigue impulsando actuaciones preventivas que permiten anticiparse a las necesidades de crecimiento de consumo y reforzar la seguridad y la fiabilidad del suministro eléctrico".

La compañía también ha destacado la colaboración con las administraciones públicas para agilizar la tramitación y ejecución de las inversiones necesarias para la modernización de las infraestructuras energéticas.

Este trabajo conjunto, añaden, resulta esencial para avanzar en la renovación de la red y dar respuesta a la evolución de la demanda eléctrica en los municipios del archipiélago.