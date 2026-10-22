Entidades memorialistas abandonan las comisiones de memoria democrática por la gestión del Govern "al margen" de la ley

Archivo - Decenas de personas se concentran para pedir la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, durante un pleno extraordinario en el Parlament balear, a 20 de junio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades memorialistas de Baleares han decidido abandonar las comisiones técnicas de memoria democrática por la "falta de participación efectiva" y una gestión del Govern que han considerado "al margen" del marco legal.

La decisión la adoptaron Memòria de Mallorca, el Forùm per la Memòria d'Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca después de la reunión de las comisiones de Fosas y Desaparecidos y de Memoria y Reconocimientos Democráticos convocadas la tarde de este jueves.

Las entidades, en un comunicado firmado por la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, han justificado su renuncia por el "vaciado de funciones" de las comisiones técnicas, el "incumplimiento" de los compromisos institucionales y el "desmantelamiento" de los instrumentos para garantizar los derechos de las víctimas del franquismo.

Durante la reunión, Oliver ha explicado que la decisión "no es fruto de un desacuerdo puntual" con el Govern sino de "la constatación de que el funcionamiento del órgano de la administración autonómica y la gestión de las políticas de memoria democrática se han alejado de las finalidades para las que fueron creados".

En muchas ocasiones, según su versión, las actuaciones del Ejecutivo se ejecutan antes de que las comisiones las puedan valorar y, por lo tanto, las propuestas de las entidades "son ignoradas sin recibir explicaciones".

A ello se le suman actuaciones que, a su juicio, son "contrarias al marco legal vigente" y que evidencian una manera de proceder que "desvirtúa" las funciones de las comisiones y favorece la "politización" de la memoria democrática.

Las entidades han lamentado que no se aplique el reglamento aprobado por mayoría absoluta, que se impulsen actuaciones como los homenajes a las víctimas de los bombardeos republicanos "sin contar con la opinión" de la comisión, que se elaboren los planes de fosas sin su participación, que no se informe de las actuaciones relacionadas con la derogación de la ley de memoria democrática y que no se responda a sus preguntas y propuestas.

La última medida que el Govern ha "ignorado una vez más", han puesto como ejemplo, es la instalación en las calles de Palma de monumentos en memoria de las más de 2.000 víctimas de desaparición forzada y los más de 6.000 fallecidos como consecuencia de los bombardeos de "la aviación fascista procedente de Mallorca a otros lugares".

Tampoco se han cumplido algunos compromisos adquiridos, como el del Columbario de la Dignidad. Memòria de Mallorca presentó una propuesta y estableció como "requisito imprescindible" que hubiese una referencia expresa al golpe de estado de 1936 y, aunque "se aseguró verbalmente que se había incorporado", finalmente no fue así.

Otros motivos esgrimidos por las entidades para justificar su renuncia son la eliminación de la Dirección General de Memoria Democrática y de la oficina de información y atención a las víctimas del franquismo y sus familias, así como la derogación de la ley de memoria democrática.

"La memoria democrática no puede quedar reducida a actuaciones puntuales mientra se debilitan los instrumentos necesarios para garantizar una política pública continuada, coherente y respetuosa", ha esgrimido Oliver.

Pese a todo, han puntualizado que esta decisión "no supone cerrar definitivamente la puerta" a su participación en unas comisiones de las que no descartan volver a formar parte en el caso de que se produzca "un cambio efectivo en su funcionamiento" y se recuperen las funciones, los objetivos y la esencia con las que fueron creadas.