El equipo de gobierno alaba a Hila y la oposición critica su gestión

Los distintos partidos que conforman el equipo de gobierno en el Ayuntamiento (PSIB, MÉS y Podem Palma) han alabado la gestión realizada por el socialista José Hila como alcalde en los dos primeros años de legislatura, un balance que contrasta con la postura de la oposición, PP y Cs, que consideran que la ciudad "no ha mejorado en nada".

Este viernes, MÉS asumirá la Alcaldía de Palma con Antoni Noguera, fruto del pacto de gobierno que firmaron en junio de 2015 entre los partidos del Pacte.

Con todo, el balance que ha realizado la portavoz del grupo municipal popular, Margalida Durán, de la gestión de Hila es negativo. "El resumen sería que Palma está mucho peor que hace dos años; en limpieza, en movilidad, en Policía...".

"LAS PUERTAS DE LA SALA DE PLENOS CERRADAS"

"Palma se ha radicalizado y la única suerte que tenemos es que el alcalde sólo puede gobernar dos años y además ha suspendido en todas las asignaturas y no podrá repetir", ha indicado a los periodistas durante el último pleno del socialista como primer edil.

Con todo, Durán ha recordado que el alcalde "no ha sido capaz gestionar y ha creado polémicas y crispación como vemos en el pleno de hoy", ha indicado en referencia a la presencia de agentes de la Policía Local en el Consistorio.

"Por primera vez he visto las puertas de la sala de plenos cerradas porque Hila en su último pleno como alcalde no quiere escuchar ruido de los agentes pero, por mucho que cierre las puertas, no podrá callar la voz de la gente que está harta de su política. Adiós, señor Hila", ha aseverado la portavoz del principal partido de la oposición.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Cort, Josep Lluís Bauzá, ha opinado que el socialista Hila "no ha sido un buen alcalde" porque no ha aplicado medidas concretas en la ciudad para mejorar la vida de los palmesanos. "El paso de Hila en Cort será un visto y no visto", ha afirmado.

"TRABAJO MUY INTENSO PARA MEJORAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES"

Desde MÉS per Mallorca, Neus Truyol, ha destacado que en los dos primeros años de gobierno se ha hecho un trabajo "muy intenso" para mejorar ervicios y recuperar los derechos públicos "que se merecen todos los vecinos de la ciudad".

Con todo, Truyol ha remarcado que "quedan dos años más de legislatura, en la que seguiremos trabajando en este sentido. Hemos demostrado que somos tres partidos que tienen un objetivo común: El bienestar de la gente y transformar Palma para que sea más justa y más igualitaria".

Antonia Martín, portavoz de Podem Palma, ha recordado que se encontraron con una ciudad "arrasada, con una elevada conflictividad social y sucia" y han trabajado de "forma valiente" para mejorar esta situación, especialmente, en las barriadas del extrarradio que "hasta ahora han estado olvidadas por gobiernos anteriores, sobre todo, por los gobernados por el PP".

En este sentido, Martín ha detallado que, en este tiempo, han logrado dinamizar los distritos de barrio, fomentando la movilidad sostenible, y se ha mejorado la coordinación dentro del Ayuntamiento.

Por su parte, la regidora socialista, Angélica Pastor, ha valorado la "buena" gestión de Hila al conseguir que la ciudad haya mejorado en estos dos años en todos los servicios municipales, especialmente en materia de movilidad y de educación, a pesar, ha apuntado, de que el Ayuntamiento está "abierto en canal" por un procedimiento judicial en el que sólo hay una instrucción "bajo secreto de sumario".

"Todavía quedan otros dos años. Nos queda mucho por hacer. Hemos aprendido también de nuestros errores y estamos mejorando en nuestra trayectoria como políticos", ha apostillado.