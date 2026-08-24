Estafa telefónica en Sant Eulària: llaman haciéndose pasar por el Ayuntamiento para obtener datos bancarios

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EIVISSA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha alertado de la existencia de una campaña de estafas telefónicas en la que terceras personas estarían tratando de suplantar su identidad con el objetivo de obtener datos personales o bancarios.

El Consistorio, en un comunicado, ha recordado que nunca solicita por teléfono las contraseñas, los códigos de verificación o los datos de tarjetas bancarias de ningún ciudadano.

Ante la sospecha de estar ante una llamada fraudulenta de este tipo, el Ayuntamiento ha recomendado a la ciudadanía finalizar la comunicación y ponerse en contacto con ellos a través de los canales oficiales.

Asimismo, ha solicitado a las personas que hayan recibido llamadas de estas características se pongan en contacto por correo electrónico aportando, siempre que sea posible, el número de teléfono desde el que le realizaron la llamada, el día y la hora, una descripción de lo sucedido y cualquier captura de pantalla o evidencia disponible.

Esta información permitirá centralizar los avisos y conocer con mayor precisión el funcionamiento de esta posible campaña fraudulenta.

En aquellos casos en los que se hayan facilitado datos bancarios, se recomienda contactar inmediatamente con la entidad financiera y denunciar los hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.