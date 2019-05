Estaràs: "Hemos empezado la remontada con más de 3 puntos respecto a los resultados de abril"

Publicado 27/05/2019 0:04:07 CET

Estaràs ha reconocido que "han bajado en 4" escaños en las europeas pero "se venía de una situación que no era fácil"

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, ha considerado que, con casi el 100 por ciento del voto escrutado en el Parlamento Europeo, el PP "ha empezado la remontada con más de 3 puntos respecto a los resultados del partido en abril", que ahora otorgan un 20 por ciento de votos a los 'populares' frente al 16 por ciento que obtuvieron en las generales.

El PP tendría garantizados 12 escaños en el Parlamento con los que Estaràs volvería a estar dentro y en declaraciones a los medios ha reconocido que "han bajado en 4" escaños pero "se venía de una situación que no era fácil". "Hemos avanzado y el resultado ha sido mejor que el de hace un mes, ha sido una remontada en muy poco tiempo", ha aseverado.

Preguntada por las últimas elecciones europeas ha asegurado que comparar las cifras "no es real", ya que "hace cinco años no había Vox, ni Ciudadanos y la situación era otra". "El escenario de ahora es otro y las reglas de juego para el centro conservador es otro, las mayorías absolutas ya no existen", ha añadido Estaràs.

Estaràs también ha agradecido a todos los votantes que han confiado en la lista 'popular' que "cree en la democracia y en los derechos fundamentales" y que permitirán construir una Europa como "proyecto de paz, solidaridad, justicia y equidad" y, además, ha sostenido que "las fuerzas europeístas sumarán mayoría", "permitiendo crear un muro de contención contra "los autoritarios, radicales y xenófobos".

Asimismo, ha explicado que "es una buena noticia" que haya representación de las Islas en el Parlamento con otras formaciones, refiriéndose a la candidata del PSIB, Alicia Homs, quien también entraría. "Les damos la enhorabuena al PSIB y a trabajar juntos", ha concluido.