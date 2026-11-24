Archivo - Imagen de recurso que muestra a un profesional de servicios sociales cuidando de un anciano. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio sobre el impacto de los nuevos biomarcadores diagnósticos y las terapias antiamiloide en Baleares estima que solo unas 370 personas cumplirían los criterios para recibir tratamiento en el archipiélago, de un total proyectado de cerca de 29.600 personas que podrían presentar un deterioro cognitivo leve.

Se trata de una de las conclusiones de uno de los 26 artículos del 'Anuario del Envejecimiento de Baleares 2026', que se ha presentado este martes y que indica que aproximadamente 14.800 personas tendrían una patología amiloide subyacente.

El estudio, titulado 'Innovar sin olvidar: oportunidades y retos de las novedades diagnósticas y terapéuticas del Alzheimer', analiza el impacto que pueden tener en Baleares los nuevos biomarcadores diagnósticos y las terapias antiamiloide en la enfermedad del Alzheimer.

La autora del análisis, Ana Espino, ha explicado que la aparición de estas herramientas abre una nueva etapa, con la posibilidad de identificar la enfermedad en fases más precoces y ofrecer tratamientos dirigidos a modificar su evolución.

Por otro lado, ha advertido de que su implantación plantea importantes retos asistenciales y obliga a reorganizar la atención a las personas con deterioro cognitivo leve y demencia.

Espino ha señalado que en Baleares cerca de 29.600 personas podrían presentar deterioro cognitivo leve, aproximadamente 14.800 tendrían patología amiloide subyacente, pero finalmente solo unas 370 cumplirían los criterios para recibir el tratamiento.

La demencia, ha añadido, sufre actualmente de infradiagnóstico o diagnósticos tardíos, a lo que se suman desigualdades en el acceso a determinadas pruebas y a la atención especializada.

En este escenario, ha señalado que los biomarcadores sanguíneos representan una oportunidad para facilitar la detección temprana, si bien ha recalcado que no deben sustituir la valoración clínica ni utilizarse de forma indiscriminada.

Asimismo, el estudio defiende que la llegada de estos tratamientos no debe hacer perder de vista las necesidades del conjunto de pacientes con demencia, ya que la gran mayoría no será candidata a las nuevas terapias.

La autora ha reclamado que los avances biomédicos vayan acompañados de una atención integral, apoyo a los cuidadores, un refuerzo de los recursos sociales y de los cuidados de larga duración, así como una mayor coordinación entre los sistemas sanitario y social.

VULNERABILIDAD RESIDENCIAL

Otro artículo del anuario, titulado 'Las ayudas de urgencia social como herramienta de protección social ante la vulnerabilidad residencial en las personas de 65 años o más', constata que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social en las personas mayores no propietarias.

La autora del estudio, Antònia Pascual, ha señalado que, teniendo en cuenta que la media del precio del alquiler en Baleares en el año 2025 es de 1.648 euros, las personas mayores no propietarias "no pueden pagar un alquiler ni una hipoteca".

Así, el incremento del precio y el déficit de vivienda en las Islas, sumados a otras carencias "no resueltas a lo largo del ciclo vital", pueden tener un impacto "muy negativo" sobre la calidad de vida en edades avanzadas.

Las entidades locales municipales de Baleares, añade el estudio, destinaron en 2025 un total de 572 ayudas de urgencia social a personas de 65 años o más para cubrir gastos de vivienda, con un gasto ejecutado de 322.500 euros en el conjunto del archipiélago. Del total de prestaciones concedidas, el 80 por ciento correspondió al municipio de Palma.

El gasto de 2025 en estas ayudas supone el 8,7 por ciento del total de la aportación económica institucional para ayudas de urgencia social. En cuanto a la distribución territorial, Palma es el territorio de Baleares que destina más dinero por habitante a ayudas de urgencia social para cubrir gastos de vivienda, con 2,65 euros por cada habitante de 65 años o más.

Entre los años 2022 y 2025, la pensión media de jubilación contributiva se ha incrementado un 19,99 por ciento y las no contributivas un 18,43 por ciento. Si se compara con el incremento del precio del alquiler y de las viviendas, se observa una elevada pérdida de poder adquisitivo de las personas mayores sin vivienda en propiedad.

En la Part Forana de Mallorca, así como en Menorca y Eivissa, las prestaciones económicas de urgencia social vinculadas a la vivienda gestionadas por los servicios sociales comunitarios básicos se organizan en tres modalidades, ayudas de alojamiento para el pago de alquileres o hipotecas, ayudas para suministros básicos del hogar y ayudas destinadas a financiar alojamientos temporales en situaciones de emergencia social con pérdida temporal de la vivienda.

En relación con la distribución porcentual del número de ayudas según tipología, en estos tres territorios se observa que las ayudas para hacer frente a gastos de alquiler, hipoteca y pagos de situaciones de lanzamientos y desahucios son las más solicitadas, destacando la isla de Menorca, donde el 78,95 por ciento de las ayudas se destinan a cubrir estos gastos.