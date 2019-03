El exministro Josep Piqué avisa en Palma de que "la falta de un proyecto común está provocando la división de la UE"

Publicado 27/03/2019 15:01:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué ha avisado este miércoles en una conferencia en Palma de que "la falta de un proyecto común está provocando la división de la Unión Europea".

Así se ha expresado el que fuera ministro en el Gobierno de José María Aznar en un acto organizado por el Cercle d'Economia de Mallorca en el Hotel Valparaiso para analizar la situación geopolítica global y los riesgos y amenazas para Europa.

Josep Piqué ha definido el escenario actual como "un mundo post-occidental con valores occidentales", mientras que los países orientales "han aprovechado los aspectos más relevantes" de la cultura occidental "y han sabido mezclarlos con la suya para obtener una fórmula que les está dando mucho éxito". Como principales potencias, ha señalado China, Corea del Sur, India o Japón.

Para el exministro, Europa es hoy "una nave sin rumbo" pero existen varios "rayos de esperanza" para evitar que se convierta en "un conjunto de potencias decadentes". En concreto, Piqué cree que Europa podría ocupar un lugar importante con un proyecto centrado en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la innovación.

Por último, en política nacional, el exministro ha alertado de que "los nacionalismos extremos en ningún caso son beneficiosos" sino que "desestabilizan"; y ha reflexionado sobre el distanciamiento de los partidos políticos.

"Hemos perdido la capacidad de llegar a pactos por los intereses comunes, no hay diálogo, no hay reflexión. Se trabaja para humillar al rival en vez de trabajar conjuntamente y así no podemos evolucionar", ha lamentado.