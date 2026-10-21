Expertos analizan en Palma la influencia del cine, la música y el arte en la legitimación de la violencia sexual

Archivo - Cartel en el Centro Crisis 24h de atención a víctimas de violencia sexual Pilar Estébanez, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la filosofía, la psicología o la antropología han analizado este miércoles en Palma la influencia que el cine, la música y el arte tienen en la legitimación o el cuestionamiento de la violencia sexual.

Es uno de los temas centrales de las III Jornadas sobre Violencia Sexual organizadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y celebradas en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El evento, titulado 'Aprender a mirar: el arte y la cultura de la violación' y que seguirá este jueves, ha puesto el foco en aspectos como la emergencia de corrientes culturales y políticas contra el movimiento 'Me Too', que cuestiona las agresiones sexuales, la discriminación en la industria musical, la violencia sexual en el lenguaje cotidiano o la influencia de la pornografía en la vida sexual y afectiva, especialmente de los jóvenes.

Las ponencias de este año cuentan con la participación de expertas en diversos campos, como la filósofa Ana de Miguel, la psicóloga, antropóloga y música Monty Peiró, y la historiadora del arte y gestora cultural Irene Ballester Buigues.

Las investigadoras Nerea Barjola y Bárbara Tardón presentarán el estudio 'Después del silencio', del Ministerio de Igualdad y la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que por primera vez aborda el impacto de la violencia sexual en la industria del cine y el audiovisual.

Asimismo, se desarrollará una tertulia sobre cómo concienciar sobre la violencia sexual a través del arte, que contará con la participación de diversas artistas de Baleares. Dentro de las jornadas también se representará la obra teatral 'Del amor al noPor', de la compañía La Azabache.

Las III Jornadas sobre Violencia Sexual cuentan con el apoyo del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio de Igualdad, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como con la colaboración de la UIB, a través de su Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.