La exposición 'De claror i de cor', sobre Blai Bonet, recorrerá Menorca y las Pitiusas hasta el 20 de diciembre. - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'De claror i de cor' recorrerá las islas de Menorca, Eivissa y Formentera del 17 de agosto al 20 de diciembre, guiada por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), para celebrar el centenario del nacimiento de Blai Bonet.

Con la colaboración de la Institució de les Lletres Catalanes y la Fundació Mallorca Literària, el IEB ha ofrecido acoger esta obra en los centros culturales y las bibliotecas de Menorca y las Pitiusas. La exposición muestra la figura poliédrica de Blai Bonet en un recorrido por su vida y obra a través de material gráfico y textos del autor, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La gira empezará en la isla de Menorca, que acogerá la exposición itinerante durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Primeramente, el Institut Menorquí d'Estudis la acogerá en su sede en Maó del 17 al 30 de agosto. A continuación, la exposición se trasladará a la Biblioteca Pública de Maó del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Las palabras de Blai Bonet continuarán el recorrido por Menorca en la Biblioteca Pública Municipal de Sant Lluís, donde permanecerá del 14 al 27 de septiembre. Para acabar esta ruta por Menorca, los habitantes de Ciutadella la podrán visitar del 28 de septiembre al 11 de octubre en el Centre de Català de Ciutadella.

El recorrido por Eivissa empezará el 19 de octubre en la Biblioteca Municipal de Sant Antoni de Portmany, donde permanecerá hasta el 1 de noviembre.

El relevo lo cogerá la Biblioteca Municipal de Eivissa, Can Ventosa, que la tendrá abierta al público del 2 al 15 de noviembre. Finalmente, el trayecto por la isla de Eivissa acabará en el Centro de Catalán de Eivissa. Esta última parada por Eivissa se llevará a cabo del 16 al 29 de noviembre.

Por último, la última sede que acogerá la exposición 'De claror i de cor' estará en la isla de Formentera. La Biblioteca Marià Villangómez será la encargada de cerrar esta exposición itinerante del 7 al 20 de diciembre.

De acuerdo con el director general de Cultura, Llorenç Perelló, Blai Bonet era la figura más adecuada para tomar el relevo de Josep Maria Llompart, ambos poetas con una célebre obra y trayectoria y a los que el IEB ha dedicado una exposición itinerante por nuestras