Las FAPAS de Baleares rechazan el plan piloto de elección de lengua: "Es una aberración pedagógica"

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (Coapa) de Balears ha mostrado su rechazo a la implementación del plan piloto de elección de lengua propuesto por la Conselleria de Educación y Universidades, al que ha tildado de "aberración pedagógica" y han aseverado que "no tiene ningún tipo de sentido".

De esta manera, se ha expresado la presidenta de FAPA Mallorca y Coapa Balears, Cristina Conti, antes de entrar a la reunión que iban mantener este martes las agrupaciones de padres de alumnos, con los representantes de la Conselleria para tratar este y otros asuntos.

La representante de las Fapas baleares ha señalado que en su agrupación recibieron el viernes la documentación de este proyecto que iban a tratar este martes en la Mesa Sectorial de Educación, por lo que "no han tenido tiempo material para analizarlo".

Conti, que ha acudido a la reunión con una camiseta verde con el lema 'La llengua no es toca', ha mostrado su "rechazo total" a este proyecto, ya que, a su juicio, los 60 millones de euros que lleva aparejados su implantación en Primaria durante el curso 2024-2025 se deberían destinar a "centros y niños", algo que ha anunciado que "harán ver a las autoridades y la ciudadanía" porque "esta no es forma de cuidar las escuelas, a los docentes y a los niños".

En ese sentido, ha indicado que trabajan con la Xarxa Educativa per la Llengua para extender la campaña informativa, dirigida a las familias, en la que se reivindica que el sistema educativo actual "trabaja para garantizar el aprendizaje y el uso de las dos lenguas por igual".

Conti ha puntualizado que "a la vista está que ahora no hay ningún monolingüe en catalan en Baleares", por lo que ha pedido que "no se refuercen discursos sesgados hacia una ideología política", porque "no se puede hacer ideología en las aulas". Al mismo tiempo, ha descartado que en estos momentos se planteen llevar a cabo movilizaciones.

En la misma línea ha ahondado la representante de Fampa Menorca, Mónica Llera, quien ha pedido que "no se recorten los derechos de los niños", que son "los que necesitan aprender las dos lenguas de alguna manera".