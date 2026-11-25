Farah El Bousairi se enfrentará este sábado a Julia Lee en el Campeonato de Europa de Boxeo, que tendrá lugar en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual campeona de Europa en Boxeo, la mallorquina Farah El Bousairi, defenderá su título este sábado frente a la británica Julia Lee en el Campeonato de Europa de Boxeo, que se celebrará este sábado en el polideportivo municipal Germans Escalas de Palma a partir de las 17.00 horas.

La jornada, según ha explicado este miércoles en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, contará con 12 combates en los que participarán boxeadores amateurs, neoprofesionales y profesionales, tanto de la capital mallorquina como de otros municipios.

Durante la presentación, el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha puesto en valor la capacidad de Palma para acoger competiciones de esta envergadura y ha señalado que la ciudad "tiene deportistas, clubes y profesionales capaces de organizar y protagonizar acontecimientos deportivos de primer nivel".

En este sentido, Bonet ha destacado que la competición también contará con la participación del excampeón mundial William Scull y ha expresado el reconocimiento municipal a El Bousairi, a quien ha definido como "un referente del boxeo femenino y del deporte balear". Igualmente, ha destacado su trayectoria, marcada por el esfuerzo, la constancia y la superación, y ha subrayado la importancia de que pueda defender el título europeo en casa.

También ha reiterado el compromiso de Cort con esta disciplina deportiva, mediante la puesta a disposición de los medios y las instalaciones municipales necesarios "para facilitar la celebración de competiciones y contribuir a que el trabajo de sus profesionales obtenga la visibilidad y el reconocimiento que merece".

Por último, Bonet ha agradecido la implicación de la Federación, los clubes, los organizadores y los deportistas, y ha animado a todos los ciudadanos a acudir este sábado al polideportivo Germans Escalas "para disfrutar de una velada que volverá a situar a Palma en el centro del boxeo nacional e internacional".