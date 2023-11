FEHM ve "complicadísimo" aplicar la reducción de la jornada laboral en Baleares por el "pleno empleo"

Frontera: "Está claro que en las Islas es muy difícil de aplicar y hay que aplicar el sentido común"

La Cehat y FEHM piden inversión y seguridad jurídica a Hereu



PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha considerado "complicadísimo" llegar a aplicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en Baleares.

Así se ha expresado este miércoles Frontera al ser preguntada por este tema por los medios de comunicación después de una reunión con el Ayuntamiento de Palma en el marco del XIX Congreso de Hoteleros de España.

La presidenta de la FEHM ha considerado que en el caso de Baleares, que está en una situación de pleno empleo, desde la Federación se les hace "complicadísimo pensar en la aplicación de esta medida".

Igualmente, ha remarcado "tiene que haber un consenso y una coordinación entre sindicatos y empresas" y que "no se deben tomar decisiones de forma unilateral". Además, ha señalado que "no todo el mundo conoce bien el territorio" y no saben "exactamente" a qué se puede aspirar y dónde se puede mejorar.

La presidenta ha hecho hincapié en que "está claro que en las Islas es muy difícil de aplicar" y que cree que "hay que aplicar el sentido común".

Frontera ha subrayado que la situación de pleno empleo en el archipiélago "es una realidad que domina y no se puede andar jugando sin haber previsto cómo se podría aplicar la medida".

"Estoy de acuerdo en que se tiene que tener en cuenta cualquier avance, pero luego tenemos que adaptarlo al territorio donde se va a realizar", ha añadido.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, quien ha señalado que "se está analizando" la medida.

"Es un reto pero tendremos que hablar con los sindicatos", ha señalado Marichal, quien ha asegurado que "siempre" han llegado a acuerdos y que "la negociación colectiva es importante". "Llegaremos a acuerdos para que el servicio sea el mismo", ha concluido.

PIDEN INVERSIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA AL MINISTRO DE TURISMO

Por otra parte, en relación con el nuevo ministro de Turismo, Jordi Hereu, el presidente de Cehat ha indicado que se ponen a su "disposición" y ha remarcado que el sector es "una cosa transversal".

Igualmente, ha hecho referencia a que el turismo es "un sector pujante del que se tiene que estar orgulloso". "Siempre da buena imagen y buenos resultados", ha añadido.

En este sentido, Marichal ha remarcado la necesidad de poner sobre la mesa la resiliencia y la inversión. En concreto, ha destacado que la inversión privada "ya está" pero que "se tiene que dar la facilidad para que esto se pueda hacer". "Lo que no podemos hacer es marearnos con legislación y normativas, sobre todo urbanísticas, que hacen imposibles estas inversiones", ha dicho el presidente.

Asimismo, ha asegurado que "por supuesto" que hay que cumplir todas las normativas pero que "hay que acelerar un poquito esos procesos para que España pueda seguir siendo el país más competitivo turísticamente". "Eso no se hace solo", ha añadido.

Sobre el ministro de turismo, Frontera ha reivindicado la necesidad de tener "seguridad jurídica" para que se pueda facilitar la inversión. En esta línea, ha considerado que "en estos momentos hay bastante inseguridad e inestabilidad".

En consecuencia, ha remarcado la necesidad de que el equipo que conforme el ministro sea "profesional, riguroso y cercano al sector".

"Tenemos que insistir en que tienen que reforzar acuerdos que tienen pendientes con Baleares, con el destino de Mallorca, y los fondos que están todos atascados", ha argumentado Frontera.