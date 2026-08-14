Festividad de la Asunción en Mallorca: las iglesias exponen 81 'llits' de la Virgen María

Las iglesias de Mallorca expondrán 81 'llits' de la Virgen María con motivo de la festividad de la Asunción - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Obispado de Mallorca han presentado la edición 2026 del plan de difusión cultural de la Asunción, que se celebra este sábado, 15 de agosto, con un total de 81 'llits' de la Virgen María expuestos en diferentes iglesias de toda Mallorca.

La cifra, según ha destacado la institución insular en una nota de prensa, confirma la estabilidad alcanzada en los últimos años tras el repunte posterior a la pandemia y la consolidación de la presencia de los 'llits' tanto en Palma como en la Part Forana.

Así, en Palma se expondrán 24 monumentos, una cifra que mantiene la línea ascendente iniciada en 2022 (17 montajes) y consolidada en 2023 y 2024 (20 montajes en ambos años), hasta llegar a los 24 de 2025 y 2026.

Por otro lado, en la Part Forana se exhibirán 57 'llits', un dato que ha mantenido una evolución estable en los últimos años: 50 en 2022, 56 en 2023, 58 en 2024 y 57 en 2025.

Las novedades de este año se encuentran, precisamente, fuera de Palma. El Consell ha destacado la recuperación del monumento de Santa Eugènia, mientras que deja de formar parte del recorrido expositivo el 'llit' del convento de Sant Vicenç Ferrer de Manacor.

Por otra parte, se consolidan los 'llits' incorporados durante las últimas ediciones en las iglesias palmesanas de Monti-sion, Santa Teresa de Jesús, Nuestra Señora del Rosario (Son Cladera) y Santa Teresa del Niño Jesús (Son Armadans).

El plan se complementa con un amplio programa de actividades que combina conferencias, visitas, instalaciones artísticas, música, danza y celebraciones litúrgicas, con el objetivo de acercar este patrimonio a la ciudadanía desde diferentes perspectivas.

Por ejemplo, el Museu de Mallorca celebrará visitas autoguiadas por la exposición permanente del museo, que incluye cuatro piezas vinculadas a la Asunción de la Virgen María.

Igualmente, la Fundació Amics del Patrimoni instalará 'Sancta Maria, Regina Apostolorum', de Nadal Bernat, en la iglesia de los Sagrados Corazones. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de agosto.

Por otra parte, en la iglesia de Santa Maria del Camí se celebrará este viernes la conferencia 'La fiesta de la Asunción y el lecho de la Virgen María muerta: entre la historia y la leyenda', a cargo de la Maria del Camí Dols Martorell (UIB-IEHM).

La Catedral de Mallorca portará la imagen de la 'Mare de Déu morta' desde el altar mayor hasta su 'llit' ante el portal mayor con motivo del día de la patrona de la Seu. Esta antigua tradición ahora recuperada tendrá lugar a las 20.00 horas de este viernes y estará precedida por las vísperas solemnes cantadas por la Capella de la Seu.

La iglesia de Sant Joan Baptista de Muro acogerá este sábado 'El vuelo mágico', una intervención de danza contemporánea y arte sonoro en la liturgia de la Asunción a cargo del músico y antropólogo Txema González y de la coreógrafa, Mar Aguiló, con el organista Rafel Riera.

También hay actividades programadas para este sábado en la iglesia de Sant Bartomeu de Montuïri, donde se celebrará el recorrido de los 'cossiers', que interpretarán el baile 'Gentil Senyora' ante el 'llit' de la Virgen María dentro de la iglesia parroquial.

Finalmente, ARCA organizará el próximo miércoles la mesa redonda 'La fiesta de la Asunción, patrimonio inmaterial de Mallorca', una actividad que se llevará a cabo en Ca n'Oleo.