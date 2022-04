Fiscal no ve delito y entiende que los acusados "no tenían constancia" del brote de tuberculosis cuando atendieron a Pam

Acusación mantiene la petición de prisión e inhabilitación para los acusados por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave

La doctora insiste que no tuvo ninguna información de tuberculosis: "No hay día que no sufra por su muerte, pero si hoy tuviera la misma información que ese día actuaría de la misma manera", ha manifestado

El fiscal entiende que la doctora y el enfermero de triaje, acusados de la muerte de Alpha Pam, migrante senegalés fallecido en Mallorca en 2013 por tuberculosis, "no tenían constancia" de que existiera un brote de la enfermedad en el momento en que fue atendido, por lo que "no hubo conducta omisiva" de atención sanitaria y no ve delito.

Así lo ha manifestado este viernes Fiscalía en sus conclusiones durante la tercera y última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia. En el banquillo se han sentado el enfermero y la doctora que atendieron a Pam el 5 de abril de 2013, cuando acudió a urgencias del hospital.

Previamente había sido atendido en un centro de Atención Primaria de Can Picafort, donde se redactó un volante para que fuera derivado al hospital y que le realizaran una valoración y radiografía de tórax con la finalidad de confirmar o descartar tuberculosis ante la sintomatología que presentaba. En dicho volante se especificaba también que el paciente había tenido contacto con tuberculosos.

En base a estos hechos, el Ministerio Público considera que "no hay relación de causalidad entre la atención que recibió Pam el 5 de abril de 2013 y su muerte días después".

En este sentido, señala como hechos probados que Atención Primaria y el hospital "no estaban conectados ni tenían relación", que en ese momento había un brote de tuberculosis en Can Picafort que desconocían los acusados y que la doctora del centro de salud derivó a urgencias del Comarcal a Pam para que le realizaran una placa de tórax, "dejando toda la actuación al paciente".

Esto, ha continuado, unido al factor de que no se adoptara un protocolo de aislamiento por sospecha de caso de tuberculosis por parte del hospital, ratifica más el desconocimiento por parte de los sanitarios de una posible infección por la enfermedad.

Por otro lado, el fiscal ha reconocido que, aunque no queda probado que Alpha mostrara el volante de Atención Primaria --en el que se hacía referencia a contacto con tuberculosos-- ni en triaje ni en la consulta de la doctora, con las declaraciones de los testigos se entiende que Pam "fue atendido en todo momento".

HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA PROFESIONAL GRAVE

Por su parte, la acusación particular mantiene su petición de un año de cárcel y tres de inhabilitación, al considerar que los sanitarios cometieron un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y que se abone a la madre del fallecido la cantidad de 90.000 euros.

En su turno de conclusiones, la letrada ha defendido que Pam acudió a urgencias con el informe de derivación de Atención Primaria, "hecho que ha sido negado por los acusados", y que no se puede demostrar que Pam no acudiera al hospital en otras ocasiones al margen del 5 de abril --cuando fue atendido por los acusados--.

Asimismo, ha argumentado que, en caso de que el paciente no hubiera presentado el volante de atención primaria, igualmente desde el sistema informático del hospital se podía ver el indicativo de que había estado en contacto con tuberculosos, por lo que se cometió una "negligencia profesional grave".

"Pam fue abandonado por la administración médica", ha concluido la acusación particular.

"NO VOLVIÓ AL HOSPITAL"

Por su parte, la defensa del enfermero de triaje ha señalado que éste último atendió al paciente de manera adecuada y "sin infringir ninguna norma", porque le dio prioridad al paciente para que fuera atendido.

Además, ha alegado que, una vez Pam salió del hospital con un diagnóstico de bronquitis, "se le advirtió que si no mejoraba tenía que volver al hospital y no lo hizo".

En la misma línea se ha expresado el abogado de la doctora, quien ha valorado que, una vez diagnosticó a Pam y "sin tener obligación, consiguió los medicamentos y se los entregó de manera gratuita".

Asimismo, ha reiterado que "no queda acreditado que el paciente llevara el volante de atención primaria" ni que el hospital de Inca tuviera conocimiento en ese momento de un posible brote de tuberculosis en Can Picafort.

"El fallecimiento de Pam es una absoluta desgracia del sistema, que no supo dar respuesta correcta a una situación de salud pública, pero esto no es culpa de los acusados", ha subrayado.

"NO TUVE NINGUNA INFORMACIÓN DE TUBERCULOSIS

La doctora ha insistido este viernes en que no tuvo ante ella "ninguna información de tuberculosis" en el momento en que atendió a Pam y que se guió por "la información que dio el paciente, que fue tos y dolor de garganta". Además, ha recordado que pidió tanto a Alpha como a su compañero que volvieran al hospital "para constatar que el tratamiento era eficaz".

"No hay día que no sufra por su muerte, pero si hoy tuviera la misma información que ese día actuaría de la misma manera", ha manifestado.



LOS HECHOS

En febrero de 2013, Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo y fue derivado al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax y, así, confirmar o descartar si tenía tuberculosis.

En la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, la facultativa adscrita a dicho centro hizo constar un diagnóstico de contacto con tuberculosos, así como su derivación a urgencias del hospital comarcal "para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y se sospechaba que éste fuera el caso primario".

Días después, la acusación asegura que Pam acudió al centro hospitalario con la hoja de Atención Primaria, pero le fue denegado el acceso a urgencias por carecer de tarjeta sanitaria. Cabe recordar que los hechos se produjeron cuando acababa de entrar en vigor una reforma legal que privaba de carné sanitario a inmigrantes 'sin papeles'.

El afectado acudió de nuevo al hospital el 5 de abril de 2013 y fue atendido "tras 40 minutos de espera". Según el escrito de acusación, la asistencia médica duró "apenas cinco minutos" y se le diagnosticó una bronquitis.

Finalmente, el 21 de abril, Pam falleció en su domicilio. Los resultados de la autopsia confirmaron que la causa fue por tuberculosis.